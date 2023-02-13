一次擦身而過譜禁戀？修女追愛離開修道院　相愛7年無悔再學生活

愛情說來就來，有時難以抵擋，甚至會改變你的人生。有修女便在機緣巧合下，遇到一位從未有互動的修士，戀情「一觸即發」。她其後更為愛情，離開修道院，與對方共諧連理，至今兩人相愛7年依然恩愛，並在訪問中表示無悔當初的決定。



【愛情】Lisa Tinkler遇見丈夫前，住了修道院24年。(Lisa Tinkler/ Facebook)

因擦身而過觸電

現年50歲的英國修女Sister Mary Elizabeth（原名Lisa Tinkler），6歲時信奉天主教，並在19歲感受到召喚，一直住修道院內24年，直至遇上現時的丈夫Robert Opala。對方也是位13年的修士，在2015年秋天拜訪該間修道院，期間院長盡地主之誼，領Lisa幫手招呼對方。當院長走到另一房間聽電話時，兩人從未說話或有任何互動，但後來Robert離開房間時，Lisa的衣袖無意間擦過對方，觸發出一股戀愛的電流。

我感覺一股化學作用，並有點感尷尬。我想，天啊，他是否也同樣感覺到。當我送他離開門口時，氣氛有點奇怪。 Lisa Tinkler

【愛情】Lisa與Robert萌愛意一周後，男方提出結婚。(Lisa Tinkler/ Facebook)

戀愛一周後求婚

不僅Lisa，Robert也感受到同樣心情，兩人開始愈想對方，慢慢地築起愛意。一周後，Robert決定寫信予對方示愛，內容更問及會否願意離開修道院，與他發展婚姻關係。對於突如其來的表白和求婚，Lisa起初感到驚訝，認為對方仍不知自己的原名和髮色，後來她認真思考和面對自己的感受。

因院長反對離開修道院

由於多年修道院的隱居生活，Lisa相處得非常愉快，因此對Robert的愛意感到非常掙扎，「我不知戀愛時是怎麼樣，我認為其他修女可從我臉上看見，因此感到很緊要。我可感受到自己的改變，這使我害怕。」據英國電視台BBC指出，Lisa亦曾向院長傾訴，卻得不到對方理解，為何在沒互動的一周內墮入愛河。雖然面對眾多未知數，她在聽過院長解答後，毅然收拾行裝，並離開修道院，去追隨愛情。

【愛情】Lisa Tinkler無悔為愛離開修道院生活。(Lisa Tinkler/ Facebook)

共同努力學習生活

沒有浪漫的開始，Lisa首先迎來不安和恐懼，她憶述當晚傾盆大雨，自己一直沿馬路走，「車迎面向我開過來，我當時想直接了結這一切。」她當時一度想自殺，但愛情驅使她要堅強，「但是我還想知道，他說結婚，是不是認真的。」兩人在相約點再遇，Robert的心情也同樣凝重，並產生一股責任感，「我在那刻就知道，我必須全心去幫助麗莎。」

離開修道院開展新生活，兩人最初也感無所適從，曾在聖誕節前感到悲傷，Lisa指「看著Robert，他苦惱不已地哭了。那刻我們都跌到谷底，感覺像是羅密歐與茱麗葉般，想吃下毒藥了結一切。」兩人亦曾到求職中心，當被問及技能時，因無助而哭泣。不過，幸好身邊一直得到對方相伴，兩人咬緊牙關，一起面對各種生活挑戰，「不知前路在哪。但是我們手牽著手，一直走了過去。」

愛可將你所做的一切變得神聖。 Lisa Tinkler

雖然Robert其後被所屬的加爾默羅會除名，但兩人依然堅持信仰。他們搬到北約克郡居住，Lisa找到份醫院牧師工作，Robert亦被英格蘭教會接納，於居住地教堂擔任牧師工作。兩人的生活追求低調和安穩，Lisa表示，「我們太習慣寧靜的日子，在俗世裡難以找到，你會被各種事牽扯往不同方向，所以對於我和Robert而言，要保持平穩接地的狀態，是一場持續的掙扎。」兩人無悔放棄過往生活，只要生活中擁有對方，得到對方支持，一切都是值得的。