年下男窮但超溫馨？買不起Gucci送貼圖藏心思：提我以後給你更好

【姊弟戀｜愛情】曾有人認為情侶拍拖，男生較為年長，才能保護女生；女生則要小鳥依人至會合襯。但隨時代轉變，姊弟戀似乎更切合各方的理想型，有網民日前便於討論區，分享與弟弟拍拖的貼心暖事，向其他人大曬幸福，並問「不知姊姊是不是跟我一樣，在一起後發現弟弟真的很可愛的嗎？」



【姊弟戀｜愛情】有網民於討論區，分享與弟弟拍拖的貼心暖事。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

該網民於Dcard討論區，以「年下男友是不是特別貼心浪漫」為題，吸引不少網民討論，並分享與年紀較小的男生拍拖時的往事。她分享與男友的暖心回憶，表示兩人年齡相差5年，而且經濟狀況有點落差，自己賺錢較多，加上男方家人早前出車禍，家庭經濟負擔大，因此對於度過首個聖誕，她都沒太大期望，並著對方好好顧家。

雖然未能物質上滿足對方，但該網民曾說笑要收名牌手袋當聖誕禮物，對方依然記在心裡，還以一個浪漫的方式，來表達愛意。由於兩人提早過節，對方稱準備了「Gucci包包」，令網民一度疑惑，隨後便知有古怪，「結果這位仁兄悠悠的把我手機拿過去，然後下載Gucci的LINE貼圖。」甜蜜過後，對方也下載同款貼圖，解釋「貼圖也是提醒我自己啊！以後有能力給妳更好的。」讓網民非常感動，更認為貼圖就像兩人之間的「小默契」。

【姊弟戀｜愛情】雖然男友年紀較網民細，亦有經濟負擔，但依然會花心思表達愛意。(《男朋友》劇照)

除了貼圖，兩人回家後，男友更從雪櫃拿出大堆食物，準備親自下廚煮大餐，「平常這時間我們只叫外送。」在溫馨睇電視送飯後，對方再有驚喜，拿出結他開始彈唱，歌詞更是親手填寫，令網民大為感動，「聽著聽著，我的眼淚差點要流下來。」她續指，原以為跟弟弟在一起，會是照顧人的角色，「沒想到第一次過聖誕節就為我準備了好多好多。」她認為對方有上進心，並總結第一次和年下男交往，「感覺真的好浪漫。」

【姊弟戀｜愛情】有網民指與年下男拍拖5年，「到現在還是每天會抱抱。」(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

看到網民的故事，不少人都湧到貼文留言，有的表示羨慕，也有不少網民分享自己的事，指小時候都會幻想跟成熟大男人交往，但年下男較不同的地方，真的就是很暖，「會不吝於表現愛意跟對你好。我們交往5年了，到現在還是每天會抱抱，新認識的朋友都以為我們熱戀。」亦有人認為對方有時可愛，「可是又有成熟的一面」，使人不禁著迷。

不過，同時也有網民指出，浪漫與否其實是看人，而非年紀，「有浪漫因子的人，就是一直都很浪漫」、「只要是對的人，不論年紀如何，一定不會吝嗇給予愛意的。」亦有網民指出「一開始甜蜜後面真的地獄」、「有種媽媽帶兒子的感覺」，更有的被年下男情傷，「差點被傷到不相信愛情」，感嘆「別人家的姊弟戀真香。」

【姊弟戀｜愛情】謝安琪和張繼聰是對差3年的姊弟戀。(IG@kaytse)

其實演藝圈中，也有不少甜蜜夫妻，都是女方年紀較大，如張繼聰及謝安琪、申敏兒及金宇彬等，雖然主要都是看個性配合，但無疑隨時間流逝，經歷增多，愛情觀也會有所轉變。部分女生開始獨立，懂得為對方留空間，不會死纏難打，而年下男亦明白姐姐們的寂寞，想要照顧對方，或因為這樣，使兩人產生愛慕。雖然弟弟的社會經歷淺，人工或會較低，但他們卻願花時間和心思，以驚喜來填補。這些全是金錢買不到的東西，也是不少女生更想要的愛情。

提子乾兩份搣，窮但超溫馨。 Gareth.T〈勁浪漫超溫馨〉

或有人怕年紀差距大，會引人笑柄，但其實兩人情投意合，大家認為對方投契便可以，無謂因為別人的一句話，而斷送自己一輩子的幸福。

資料來源：Dcard討論區