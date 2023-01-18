冷淡期｜12星座愛情遇到瓶頸怎解決？山羊果斷分手、天秤騎驢搵馬

大多數情侶在戀愛到一定程度後，都不得不面對一個現實，那就是兩個人的感情會越來越淡的。這很正常，因為人的相處都會有疲倦期，關鍵就是看你如何去應對解決。有的人就很簡單粗暴，覺得沒感情了那就散了吧，於是會很快就換下一個人。



但是有的人對待感情比較認真負責，他們跟對方感情變淡後，就會積極的去發現問題解決問題。這樣的好處就是，兩個人很有可能會再回到曾經的熱戀期。

那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座在感情變淡了之後，會不會因此而分手呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座（台譯：牡羊座）

白羊座若是跟另一半感情淡了，他們是一定會選擇分手的。這是因為白羊座本身就是比較愛玩的那種性格，他們就是衝著新鮮感去追求的對方。越是難追，他們就越是不肯放棄。他們好幾次都被對方無情拒絕了，但是白羊座依然會厚著一張臉皮去表達自己的愛意。只是好不容易追求到手了，他們卻不太會珍惜。所以白羊座的感情總是很短暫，他們很快又會盯上下一個人。

金牛座

金牛座不會分手，因為他們已經把對方當成自己的家人來對待了。金牛座還是很理性的，他們清楚，一段感情是沒有辦法永永遠遠都保持甜蜜的。兩個人在一起久了，自然就會像是家裏人那樣相處了。只是金牛座覺得愛情有愛情的甜蜜，親情也有親情的美好。只要自己心態放平一點，那麼彼此的相處也是會很開心的，所以金牛座會很珍惜對方。

雙子座

雙子座在感情淡了之後，他們會想要分手，但是雙子座又不會主動提分手。他們很清楚，自己若是這樣做了，以後就會被人罵死的。別人會覺得自己是容易見異思遷的那種人，那麼好的異性可能就不會再給自己任何的機會了。所以雙子座還是很聰明的，他們會故意激怒對方，然後自己裝出一副委屈的模樣。結果對方忍受不了，就會主動離開了。

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巨蟹座

當兩個人的感情淡了之後，巨蟹座還挺享受當下的這種狀態的。因為他們原本就不喜歡膩歪，一個人生活時，巨蟹座就能夠過得很好。所以現在恰好是個好機會，自己不用整天陪著對方，而是能夠做自己的事情。巨蟹座會開始把自己每一天的日子安排得很充實很豐盈，他們以前想做卻沒時間去做的，都會一一去嘗試，所以他們沒空談感情，也不會分手。

獅子座

獅子座覺得兩個人的感情不應該變淡才對，如果按照自己的經營，那麼彼此的感情應該越來越好的。就算對方累了，那麼他們也是有辦法再燃氣對方的激情的。所以獅子座非但不會跟對方分手，他們還會想辦法去給對方製造更多的驚喜浪漫。獅子座就是打算用這樣的方式去哄對方開心，而兩個人曾經的美好時光，也就能夠早點回來了。

處女座

處女座在對待工作時，他們很有想法主見，做決定也是十分的果決。但是在感情中，他們就總是拿不定主意了，不知道自己該怎麼辦。所以處女座最終會選擇擺爛，讓對方來做決定，然後他們配合對方。如果對方還想要繼續，那麼處女座也會稍微放下自己手頭的工作，經常提前回家陪伴對方。如果對方想要分手，那麼處女座也絕不會挽留的。

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天秤座

天秤座如果跟對方在一起感受不到愛意，那麼他們會選擇騎驢找馬的。他們並不會直接就提分手，因為天秤座還不想面對身邊人的狂轟濫炸。一旦恢復到單身狗，可能家裏人都會跟自己算賬的。不過如果找到了更好更優秀的下家，那麼天秤座就會馬上提分手的，而且不管對方答應不答應，他們都會立馬走人，然後開始自己的下一段戀情。

天蠍座

很多人誤以為天蠍座是冷血的人，當感情淡了，他們會毫不猶豫的提分手的。實際上並不是這樣的，天蠍座能夠很好的接受感情變淡了這個事實。他們雖然沒有跟對方再轟轟烈烈的去做什麼浪漫的事情，但是他們還是會方方面面的去關心對方。天蠍座用這樣的細膩心思，能夠依然打動對方，因此他們的感情一向都是會很穩定很長久的。

人馬座（台譯：射手座）

人馬座在感情淡了之後，他們是不會跟對方分手的。這是因為他們跟對方已經處成朋友那種模式了，兩個人在一起就是插科打諢，不亦樂乎。所以雖然沒有很親密的那種戀人感覺，但是這絲毫不影響人馬座跟對方的相處。兩個人還是一樣有很多話可以聊，甚至這樣的關係比之前的戀人關係還要舒服，所以這段感情還會再繼續下去的。

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山羊座（台譯：摩羯座）

山羊座是會在兩個人感情淡了之後，果斷的提出分手的。因為他們是很現實的那種人，在山羊座看來，自己現在跟對方已經處得不那麼開心了，真不知道未來的大幾十年要怎麼度過。而且山羊座覺得這段感情越拖下去，只會越糟糕。所以山羊座才會亂刀斬亂麻，在意識到兩個人沒有辦法再恢復到之前的感情後，他們就會規劃人生的下一步啦。

水瓶座

水瓶座在面對感情淡了之後，他們也是有可能會提出分手的。這是因為水瓶座覺得兩個人的相處越來越艱難，彼此回到家後，好像沒有什麼共同話題可以聊。而且時常還會因為對方的臭臉，自己的心情也受到很大的影響。所以水瓶座覺得分手是比較好的選擇，至少那樣自己就不用被對方的情緒影響到，能夠做快樂的自己了。

雙魚座

雙魚座是比較耿直的那種人，所以他們在遇到兩個人感情變淡這種事情時，就會提出兩個人要坐下來聊一聊了。因為雙魚座不知道對方心思時，他們自己猜測後，就會越發的煩躁。猜來猜去，根本就不知道真實原因是什麼。所以雙魚座也索性不再藏著掖著了，兩個人只有說開後，才會知道下一步有沒有繼續下去的必要。

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