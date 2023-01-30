梁家輝感慨為賺錢養家忽略家庭　獨寵江嘉年結婚35年零緋聞超恩愛

【梁家輝｜無限超越班】事業與家庭總令人難以兼顧，有得必有失，難以平衡就只能取捨。現年64歲的影帝梁家輝最近就在內地綜藝節目《無限超越班》中透露自己曾經因為在工作上拼搏，努力賺錢養家而忽略了家庭，曾經試過有3年未有女兒相聚見面，囡囡也認不出爸爸來，現在回想起來，感慨忽略了與家人共聚時光，錯過了女兒的成長。



【梁家輝｜無限超越班】現年64歲的影帝梁家輝最近就在內地綜藝節目《無限超越班》中透露自己曾經因為在工作上拼搏，努力賺錢養家而忽略了家庭。（nikkiechleung＠IG）

現年64歲的梁家輝於1987年與太太江嘉年結婚，至今婚後35年依然恩愛如昔，兩人婚後育有一對雙胞胎女兒梁穎晨及梁靜曦，一家四口過著幸福快樂的生活。梁家輝今日的演藝事業發展得如日方中，在影視界的地位也無可置疑。

【梁家輝｜無限超越班】梁家輝今日的演藝事業發展得如日方中，在影視界的地位也無可置疑。（《寒戰》劇照）

無限超越班｜梁家輝感慨為賺錢養家忽略家庭 錯過女兒成長

梁家輝絕對是專一、寵妻的好男人，但影帝的背後卻暗藏著鮮為人知的心酸，梁家輝日前作客內地綜藝節目《無限超越班》，在節目中透露雙胞胎女兒出生時正值他的事業博殺期，為了拼命工作賺錢養家，那段時期無間斷地工作了3年，忙到在2個女兒3歲前都沒有見過一面，只能靠電話聯絡。

直至3年後，梁家輝終於有空檔可以回家見女兒一面，回到家後女兒的反應竟是害怕得躲在傭人姐姐後面：「為什麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」梁家輝當時相當難過，並感慨表示：「眼淚往心中流」。現在回想起來，他也自責自己因為工作而忽略了家庭，錯過了女兒的成長。

【梁家輝｜無限超越班】梁家輝自責自己因為工作而忽略了家庭，錯過了女兒的成長。（nikkiechleung＠IG）

無限超越班｜梁家輝在落魄日子遇上江嘉年 甘苦與共患難見真情

梁家輝早在1983年，初出道拍戲就擔正男一，更憑古裝電影《垂簾聽政》榮獲取香港電影金像獎最佳男主角殊榮，當時年僅26歲的他是金像獎歷史上最年輕的影帝，演藝事業可說是直逼巔峰，只可惜梁家輝後來被中華民國行政院新聞局封殺，有他的電影則不能在院線上映，令所有電影公司都不敢起用他，令他淪落至沒戲可拍，有段時間他只能靠當小販維生。

在最落魄的日子，梁家輝遇上了江嘉年，兩人相戀然後結婚，即使當時梁家輝的銀行戶口曾經只剩下8千元，連辦婚宴的錢也拿不出來，江嘉年也願意下嫁，更直言不覺委屈，「我相信你（梁家輝）以後不會讓我傷心」，而這一席話也深深地刻在梁家輝心裡，梁家輝亦曾指出太太在他最窮、最潦倒時嫁給自己，演活了真正的愛情。

她是在我最失意、最沒有希望、最窮、最潦倒的時候，嫁給我的，不管今天還是以後，我拿到什麼榮譽、什麼獎品、什麼獎金、什麼薪水，反正是一切啦，我都要跟她一塊分享。 梁家輝

【梁家輝｜無限超越班】在最落魄的日子，梁家輝遇上了江嘉年，兩人相戀然後結婚，即使當時梁家輝的銀行戶口曾經只剩下8千元，連辦婚宴的錢也拿不出來，江嘉年也願意下嫁，更直言不覺委屈。（nikkiechleung＠IG）

無限超越班｜梁家輝獨寵江嘉年結婚35年零緋聞 願為太太避見張曼玉

梁家輝靠著自己的努力，在影壇上開始有所成就，昔日寂寂無名的梁家輝，到今日成為了影壇地位舉足輕重的影帝，在背後默默支持他的江嘉年也絕對是功不可沒！梁家輝與江嘉年結婚至今35年，兩人沒曾試過吵架，江嘉年曾被外界批評她身材走樣，但梁家輝也走出來護妻，表示：「我太太是世上最好的女人，是她的好激發了我的好」。

一對戀人，頭一、兩年拍拖，那是戀情；之後的十年、八年，是感情；如果三十年後你仍會拉她的手上街，那才是真正的愛情。 梁家輝

梁家輝為了妻子、為了家庭，謝絕一切緋聞，曾經試過被傳媒拍到他與好友張曼玉吃飯，雖然太太並沒有介意，但他卻約了張曼玉出來，跟對方說：「為了避嫌，我們還是不要聯絡」，甘願妻子斷絕緋聞，看得出梁家輝確實相當愛妻，是寵妻好男人！

婚姻就是一生一世的事，要麼別結婚，一旦結婚，就是一輩子！ 梁家輝

【梁家輝｜無限超越班】梁家輝獨寵江嘉年結婚35年零緋聞超恩愛（nikkiechleung＠IG）

【梁家輝｜無限超越班】梁家輝甘願妻子斷絕緋聞，看得出梁家輝確實相當愛妻，是寵妻好男人！（nikkiechleung＠IG）