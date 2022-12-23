車保羅入行40年曾領綜援維生　菲傭妻子不離棄：陪伴走過最慘日子

【車保羅｜無限超越班】相信大家對車保羅的樣子都有印象！沒錯！就是當年有份參演電影《特務戇J之救國大業》，與「戇豆先生」路雲雅堅遜有一場交換情報戲份的車保羅！現年63歲、擁有190cm高的車保羅（原名吳溟蒼）最近在內地綜藝節目《無限超越班》中擔任導師之一，他特意為了這節目辭去本來的邊境健康監察員的工作，可惜在錄影3日後即被踢出節目，令一眾網民替他感到不值，並瞬間引起熱討！



【車保羅｜無限超越班】現年63歲、擁有190cm高的車保羅（原名吳溟蒼）最近在內地綜藝節目《無限超越班》中擔任導師之一，他特意為了這節目辭去本來的邊境健康監察員的工作！（車保羅＠FB）

車保羅入行40年曾拒以年薪2千續約無綫 離巢後生活艱苦

現年63歲的車保羅入行超過40年，1981年加入麗的電視入行拍劇，後來轉投無綫，憑著《鹿鼎記》中「胖頭陀」而深入民心，其後亦活躍於電視、電影圈，雖然擔當的都只是「綠葉」角色，但因為其190cm高瘦身型及充滿喜感的樣貌，成功令觀眾對他留下深刻印象。

【車保羅｜無限超越班】車保羅因其190cm高瘦身型及充滿喜感的樣貌，成功令觀眾對他留下深刻印象。（車保羅＠FB）

車保羅於2003年約滿無綫，他曾透露指公司竟要求以年薪2千元跟他續約，車保羅果斷拒絕，離巢並淡出電視圈。離巢後過著失業生活，生計隨即遇到重大危機，有幾個月甚至要靠綜援過活。

車保羅早在1978年與前妻熊愛蘭奉子成婚，車保羅當時只年僅19歲，其後誕下女兒吳茵茵，但兩人的婚姻只維持了2年就離婚收場。離巢TVB後，過著失業生活還未夠，同時間還傳來5歲外孫女因交通意外逝世的消息，令車保羅頓時跌進人生低谷！

【車保羅｜無限超越班】離巢後過著失業生活，生計隨即遇到重大危機，有幾個月甚至要靠綜援過活。（《老人與狗》劇照）

車保羅娶菲傭由主僕變恩愛夫妻 感激妻子不離棄

面對雙重打擊，但車保羅始終要繼續生活，不論是地盤工、泥工、保安通通都願意做，只希望有錢生活。在這段艱難的時間，幸好車保羅身邊有菲律賓籍家傭Inday對自己不離不棄，一直在身邊給予支持，兩人漸漸由主僕發展為戀人，並在1992年結婚，婚後育有兒子吳卓偉，結婚30年依然相當恩愛，車保羅感激太太陪伴自己走過「最慘的日子」，也坦言欠太太一個盛大婚禮。

【車保羅｜無限超越班】車保羅娶菲傭Inday由主僕變恩愛夫妻！（車保羅＠FB）

人生中有很多事情其實都是上天注定，因為妻子來自菲律賓，在多年婚姻中，他們每天都用英語溝通，令本來讀書不多的車保羅練得一口流利英語，而這技能也成為他爭取到參演電影《特務戇J之救國大業》的一大關鍵！

【車保羅｜無限超越班】車保羅練得一口流利英語，而這技能也成為他爭取到參演電影《特務戇J之救國大業》的一大關鍵！（《特務戇J之救國大業》截圖）

車保羅曾衝出國際與戇豆先生 兼顧拍戲全職沒怨言

2011年，車保羅有幸參與英國喜劇電影《特務戇J之救國大業》拍攝，在戲中飾演澳門葡京酒店的線人，與「戇豆先生」路雲雅堅遜有一場交換情報戲份，成功衝出香港，也令他再次引起港人關注！後來亦開始當自由身藝人接拍不同影視作品，曾在ViuTV劇集《詭探》中飾演茅山術士，又在2019年參演微電影《老人與狗》，一步一步重返幕前。

車保羅在2019年，在電影《老人與狗》飾演身患絕症的孤獨老人入型入格，首次擔任男主角，就獲提名台北電影節「最佳男主角」獎項，演技終獲肯定！作為自由身藝人，車保羅深明演員的收入不足以維持生計，所以他在外面還有兼顧全職工作，即使要拍通宵戲再直接上班也毫無怨言，直言只要能夠繼續演戲，辛苦也是值得，看得出他對演戲也抱有很大熱誠。