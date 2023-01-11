【成龍｜無限超越班】內地真人騷節目《無限超越班》成功引起不少話題，成龍以「節目召集人」身份，在節目中跟一眾藝人分享多年的演藝經驗，除了教導年青人做演員最重要有好品行外，更透露自己從來不演反派的原因，又指自己曾試過故意開天價500萬美金片酬嚇退片商，究竟他堅持不演反派的原因是甚麼呢？



成龍是香港著名武打巨星，有份參演的電影《龍兄虎弟》、《醉拳》、《警察故事》等都是他的經典之作，於1992年更憑著《警察故事3》榮獲金馬獎最佳男主角，1993年亦憑《重案組》再度成為金馬獎影帝，成龍更曾成功打入國際市場，進軍荷里活，稱得上是國際巨星。

【成龍｜無限超越班】成龍是香港著名武打巨星，更曾成功打入國際市場，進軍荷里活，稱得上是國際巨星。(《新警察故事》劇照）

無限超越班｜成龍從影多年堅決不演奸角 教年輕演員人品最重要

成龍在內地真人騷節目《無限超越班》中擔任召集人，跟一眾年輕藝人分享他多年來的演藝經驗，成龍指出作為演員，人品是最為重要，因為電影圈其實說大不大，一個演員為人怎樣，總會有風聲聽見，人品不好的人至少成龍也不會找他合作，無論本來是有多紅，都有機會一瞬間就失去所有，所以做甚麼事，都要「先做人後做事」。

【成龍｜無限超越班】成龍在內地真人騷節目《無限超越班》中擔任召集人，跟一眾年輕藝人分享他多年來的演藝經驗。（《無限超越班》節且截圖）

成龍昔日曾進軍美國市場，但後來就回港發展，甚至到近年主要在內地發展，他亦有在節目中透露當時放棄美國市場的原因，他指出在美國拍戲時因為英文不好，即使多麼努力背台詞，都仍然會因發音不準確而經常NG。到說得好時，人們會讚自己發音好，但大家的著眼點再不是在他的動作有多精彩上了！就是因為這樣，成龍決定放棄美國市場。

【成龍｜無限超越班】成龍有在節目中透露當時放棄美國市場的原因。（成龍@weibo）

除此之外，成龍大哥還有一個堅持，就是拒絕演反派！成龍一向給人的形象正氣，尤其當年參演《警察故事》系列，正氣形象就更加深入民心。繼70年代的《女警察》及《風雨雙流星》之後，成龍就再沒有演反派角色。

原來他後來拒演反派是因為太多小孩子看他的電影，他又提到曾經有國際巨星米高德格拉斯（Michael Douglas），邀請他在荷里活片中飾演反派，當時他故意開天價片酬500萬美金，嚇走片商，指出：「我從來不做反派，如果要做我就要開這麼多」，最終當然成功推掉了這部電影吧！

【成龍｜無限超越班】成龍拒演反派是因為太多小孩子看他的電影！（《警察故事》劇照）

無限超越班｜成龍曾為正義發聲：男人不可打女人

成龍大哥是一個有原則的人，而且勇於為正義發聲，去年發生的「唐山打人」事件轟動一時，當時成龍亦有關注事件，並感到痛心，他表示自己在過住的電影作品一直在傳遞「向暴力說不、男人不可以打女人」的信息，呼籲大家看到恃強淩弱的行為時，有能力阻止時必定要站出來！

【成龍｜無限超越班】成龍大哥是一個有原則的人，而且勇於為正義發聲。（成龍@weibo）

無限超越班｜成龍緋聞情史豐富：「我年輕時也犯過錯 犯錯改了就好」

成龍在電影界的成就無可置疑，緋聞情史也極為豐富，先說一代歌后鄧麗君，兩人曾相戀2年，但有指因成龍太過大男人，重視兄弟多於感情，加上價值觀不同而最終分手收場，鄧麗君更曾透露成龍是其中一個傷得她最深的人。

1982年，成龍秘密娶林鳳嬌，並誕下兒子房祖名，後來他跟緋聞女友吳綺莉亦育有女兒吳卓林，在1999年，成龍召開記者會承認外遇吳綺莉，表示：「我做錯了全天下很多男人都做錯了的事」，而妻子林鳳嬌也選擇了原諒丈夫的犯錯。

成龍兒子房祖名曾因為在內地吸毒被捕，對於這件事，成龍就透過自傳安慰兒子：「我年輕的時候也犯過錯，犯了錯，改了就好。接下來你要像個真正的男子漢，堅強的獨立的去面對應該面對的一切」。

【成龍｜無限超越班】成龍透過自傳安慰兒子：「我年輕的時候也犯過錯，犯了錯，改了就好」。（成龍@weibo）

事實上，犯了的錯既然已無法彌補，不如勇敢認錯並改過，這才是真正的男子漢！不過，最重要其實也是規行矩步比較好，正如成龍大哥所言，作為演員，人品是最為重要，做人也一樣！