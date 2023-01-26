黃金萬両｜萬年閒角入行17年終成男配　曾被斥「軟飯王」霸氣否認

【黃金萬両｜馬貫東】古裝賀歲喜劇《黃金萬両》雖然集數不多，但故事情節搞笑生鬼，讓不少觀眾捧腹大笑，整個新年假期都滿佈歡笑聲。馬貫東於劇中飾演江嘉敏丈夫，兩人早前不時在社交平台，都會分享劇中合照，當出席宣傳活動時，更會鬥嘴互窒，十足一對搞笑冤家。

近年提到劇集《愛·回家》，大家都會對馬貫東飾演「博士」（秦博思）一角留有印象，但原來在得到大眾認識前，他早於2006年出道，至今屹立演藝圈約17年，由御用閒角漸獲得更多男配機會。



【黃金萬両｜馬貫東】馬貫東於《黃金萬両》中飾演江嘉敏丈夫，兩人出席宣傳活動時不停互窒，十足一對搞笑冤家。(IG@maboboma)

馬貫東曾被人誤以為做道具：比被稱「茄呢啡」更傷人

劇集《愛·回家》可謂馬貫東的事業轉捩點。此前他有份參與《溏心風暴》、《法證先鋒II》、《巾幗梟雄之義海豪情》及《On Call 36小時》等，但因角色不算突出，未有太大發揮空間。他曾在訪問中憶述，試過銀行戶口窮得只剩幾元，有次與陌生人閒聊、提到自己做電視台時，竟被對方誤以為「做道具」，令他頓感失落，認為這件事較被稱為「茄呢啡」更傷人。直至《愛·回家之八時入席》，他憑「十仔」唐中書，形象開始入屋，同年更獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」。

【黃金萬両｜馬貫東】馬貫東靠《愛·回家》系列，曾獲提名「最佳男配角」。(《愛·回家之開心速遞》劇照)

馬貫東更靠《愛·回家》系列，曾獲提名「最佳男配角」，在《愛·回家之開心速遞》中，飾演不敢向青梅竹馬表白的秦博思，只在背後默默守護對方。幸而他其後遇上林美香（謝芷倫飾），譜出一段新戀情，惜最終還是被編劇「拆散鴛鴦」，引起觀眾大表不捨。

【黃金萬両｜馬貫東】馬貫東在《那些愛過的人》被網民大讚演技。(《那些愛過的人》劇照)

馬貫東在《那些愛過的人》演技爆發

趁著話題討論度，馬貫東開始得到更重戲份，並透過自己多年經驗，應用在劇集內，用心做好每個場面，所付出的努力有目共睹。他在《那些愛過的人》及《刑偵日記》中，得到不俗迴響，前者更有網民稱，角色搶眼度「凌駕林文龍及黃翠如」，並憑此角榮獲《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「飛躍進步男藝員」共3項提名，靠自己的意志和努力，逐步踏上成功之路。

馬貫東教主動追女仔

雖然馬貫東在《愛·回家之開心速遞》中，是位對愛情內斂、容易畏縮的人，但現實裡的他，卻相當主動，並認定「不示愛就一輩子只做朋友」。他曾在《香港01》訪問中，坦言會勇於表白，「除非你真的安守本分，甘心做她旁邊陪伴的人。首先需要知道自己想要甚麼身分。」他認為至少試過，對方或會真的做成情侶。

【黃金萬両｜馬貫東】馬貫東勇於追愛，同時享受低調的感情生活。(IG@maboboma)

馬貫東勇於追愛，同時享受低調的感情生活。他過去共公開兩段情，雖曾想要保護戀情，不在社交媒體公開女友身份，亦鮮少放情話，訪問時只曾透露對方「聰明好學」、「素顏都靚女」及「驚有情敵」等，但兩人最終在2019年分手，馬貫東亦於Instagram表示「與你我有關的回憶不會抹去，都在心裏，謝謝你的一切。我們之間沒有涉及其他人，只是現在換了角色，帶上祝福，回到最初。願你我未來更幸福。」

馬貫東曾被指「軟飯王」？

兩人分手一段日子後，馬貫東卻在第二段情萌芽時，被人爆料指控「軟飯王」。 對方直指，馬貫東當年的圈外女友Queenie Kwok家境顯赫，家族經營海鮮批發，女友父親更是政協。因此，馬貫東在女友朋友圈中，一直被視為「軟飯王」，被指衣食住行都由女友埋單，平日出入由對方管接送，旅行全數都由對方支付。

雖被點名指控，但馬貫東事後也有澄清，表示當時自己以一折買機票，「根本不需對方支付。」他又指，女方那時還未有車牌，似是否認傳聞，並認為尊嚴很重要，「認識我就會知我是甚麼人。不明白我便始終不會相信，即使我說甚麼都沒用。」面對流言蜚語，馬貫東都處之泰然，而女友蘇詠童（Christy）亦信任對方，一起打破謠言，拍拖兩年多力證幸福。

【黃金萬両｜馬貫東】馬貫東與女友Christy相處融洽。(Christy IG)

馬貫東雖與女友沒共同興趣，但會找平衡點

馬貫東曾在訪問表示，兩人相遇於朋友聚會，由他先作主動，其後成功打動對方。他曾受訪表示，因對方初時不認識自己，而引起興趣，其後才知原來對方不看電視，並認為是件好事，「當對方是平常人相處好舒服。」他更讚女友聰明隨和，亦不拘小節，雖然沒太多共同興趣，但會一起找個平衡，一切以舒適為主，「是我認為最夾的地方。」

不僅馬貫東，其女友Christy也以事業為重。Christy過往曾與另一演員朱敏瀚交往，清純甜美外貌因而曝光，不僅在英國大學畢業回流，且開設美容院，在各方面都條件很好。馬貫東能夠吸引對方，或因他對愛情的認真態度。雖然他自言是位不浪漫的人，最驚喜也不過是送花，但當被另一半投訴「很悶、沒驚喜」時，他也會主動學習和改變，並積極想在置業後，展開人生另一階段。

一段感情不需每日的花言巧語，一個實際動作也許更令人有安全感，讓愛情更穩定長久。