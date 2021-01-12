【萬千星輝2020】龔嘉欣於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《殺手》勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，以及憑《香港愛情故事》「邱凱琪」一角獲得「最受歡迎電視女角色」，蔣家旻奪「飛躍進步女藝員」，二人在演藝路上卻有相似點，由妹妹感覺角色做起，至今得到認同，當中是如何突破其框架？

龔嘉欣於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《殺手》勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，以及憑《香港愛情故事》「邱凱琪」一角獲得「最受歡迎電視女角色」。(kungkaty@Instagram)

龔嘉欣今年4劇呈現不同面貌：承諾你們我會繼續進步

在台上，龔嘉欣除了感謝觀眾，以及曾給予機會的監製、編審，更感謝天上的爺爺當年沒氣她放棄學業，任性選擇演員工作。

接近13年的演藝路，如龔嘉欣所說，踏上頒獎台一切並不容易。2008年入行，2016年獲得首個最佳女配角獎項後，未有機會再奪獎項。她在榮獲「最受歡迎電視女角色」時發表感言時，提到覺得今年的成績表好好，參與的4套劇均能展現不同的龔嘉欣。

▼▼▼按圖回顧龔嘉欣如何脫離「小三」戲路？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

《殺手》一改形象 追求突破的勇氣

其中，她指如果沒劇集《殺手》令她突破自己，演繹「邱凱琪」角色時便不會如此得心應手。龔嘉欣於《殺手》一改斯文柔弱的形象，挑戰打女角色。將頭髮剷青並化上濃妝，更不惜親身上陣拍攝打鬥場面，即使試過手指斷筋、腳傷縫三針，也絕沒怨言。

在《萬千星輝頒獎典禮2020》舉行前，她在社交平台回顧當時練習的影片，指：「實在驚訝那段艱辛日子是怎樣熬過來？那個性感造型，那副俗艷妝容，每天要應付連綿不斷的動作場面。」那怕身心俱疲，從影以來最傷痕壘壘的一次，卻是刻骨銘心的演出經驗，即使重來也樂於奉陪。

▼▼▼龔嘉欣勇於求變，私下腳踏實地擺脫妹妹身份？▼▼▼

蔣家旻由乖乖女「馬子妮」演到黑社會「水姐」

圈中習慣飾演妹妹角色的蔣家旻也於《萬千星輝頒獎典禮2020》奪「飛躍進步女藝員」，入行13年，首次獲獎項的她，在台上表現淡定，感謝所有用過她的監製。與龔嘉欣一樣，指這麼多年的路不容易，終於能有一個實在的成績能交予家人。蔣家旻又指，當初接拍《反黑路人甲》「水姐」一角已有預感，如果做得好的話，將會是事業的轉捩點。

蔣家旻於《萬千星輝頒獎典禮2020》奪「飛躍進步女藝員」。（TVB (official)@YouTube截圖）

而的確一直在演藝路上浮浮沉沉的她，也曾被報導以「可能是最被低估的女藝人」來形容她，她當時接受媒體訪問時，卻直言自己非常開心，像是有人為自己出一口氣，不過卻認為演員始終是被動，不能控制到劇集、監製用不用你，只能盡全力去做好角色，證明自己有能力做到。

最後，蔣家旻在台上表示，將帶一份自信心與謙卑繼續走下去。默默耕耘，也許亦是她讓觀眾看到她成長的一大關鍵。

▼▼▼按圖回顧蔣家旻如何由「馬子妮」成為「水姐」？傳曾因大膽演出遭雪藏？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

傳龔嘉欣為事業放棄大馬富二代男友

近日有傳龔嘉欣因為不想放棄演藝事業，而放棄當大馬少奶奶的機會。在01娛樂早前的訪問，龔嘉欣回應指：「對我來講，做嘢一定係最緊要，自己有好多目標未達到，所以都會更加專心在工作方面，唔好令人失望。」

不少Baby face的女生經常困擾於，明明已加倍努力卻仍被睇低一線的感覺。彷彿樣子「細個」，別人就容易輕視你一樣。英國心理學家、紐卡素大學高級講師Joan Harvey亦曾分享，人們的確喜歡透過外表而判斷他人，許多文化都十分重視年齡，年齡較大，就會更加尊重。

「妹妹型」女生情場佔優勢？

Baby face女生或在職場上較輸蝕，但或於情場上卻存在優勢？根據BBC報導，指倫敦大學學院（University College London）心理學家Adrian Furnham曾引用進化心理學，指男性會希望尋求一個能為他孕育健康寶寶的女性。早於1998年，英國聖安德魯斯大學心理學家David Perrett已做過一項有關女性樣貌吸引力的調查，透過合成照片作測試，發現較女性化、Baby face的樣貌能帶出一份溫暖與友善感，因此異性看起來更覺吸引。

（資料來源：The Financial Diet, Cosmopolitan uk, Refinery29, BBC）

《萬千星輝頒獎典禮2020》女星造型，大部份女星以低胸出席，誰人艷壓全場？＝＝＞萬千星輝2020｜17套低胸晚裝 陳自瑤性感極限 誰贏姚子羚張秀文

+ 28 + 28 + 28

王浩信奪「最佳男主角」，在台上感謝太太陳自瑤（yoyo）。不過，鏡頭一轉，陳自瑤卻面無表情。陳自瑤IG分享金句早露端倪：女孩子⋯⋯要有自己的底氣＝＝＞萬千星輝2020｜陳自瑤IG新帖文疑回應王浩信 曾勸告女生要有底氣

+ 5 + 5 + 5

龔嘉欣私下更愛穿着短裙／褲，盡顯長腿優勢，亦能在視覺上帶來延伸效果，是嬌小女生必學的穿搭元素之一。＝＝＞【殺手】李佳芯龔嘉欣漁網絲襪性感上陣 私下強調「不經意的露」