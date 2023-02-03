新四十二章｜鄭子誠甘做御用奸角　私下愛妻、逢紀念日寫卡表心意

【新四十二章｜鄭子誠】劇集《新四十二章》雖曾被抽起，但近日播出時，依然引起不少話題，更有不少好戲之人坐陣。其中被封為「御用奸角」的鄭子誠，於劇中飾演江嘉敏父親，為網絡節目主持人及數學天才，江嘉敏更曾在宣傳訪問時指，「這部劇將見20年來未見過的鄭子誠。」鄭子誠入行逾30年，一直飾演綠葉角色，其後憑演奸角及一把磁性聲音，吸引不少觀眾注意，而私底下的他，亦對愛情忠誠，更會定時定候向老婆傳情表愛意。



【新四十二章｜鄭子誠】鄭子誠入行逾30年，一直飾演綠葉角色，其後憑演奸角及一把磁性聲音，吸引不少觀眾注意。(劉倩怡Facebook)

鄭子誠年輕時期熱愛音樂，家中收藏大量黑膠碟，曾於加拿大任職唱片騎師，同時修讀時裝及採購，曾擔當櫥窗設計師。他其後在90年代回港，投身香港電台，初期只負責文書工作，漸漸獲得重用。鄭子誠一度在亞視任對外事務部副總監，但發現經驗不足未能勝任，於是決定離職。當時港台正好有節目空缺，邀請鄭子誠回去主持，他最後重拾本行，並因此契機，遇上廝守終生的伴侶劉倩怡。

鄭子誠在90年代中，因接替電台節目《今夜真情》，遇上拍檔劉倩怡，他曾在訪問中，表示欣賞對方做事認真和果斷，看來吸引。兩人拍拖期間，劉倩怡是位絕好賢內助，由於主持節目時間縮減，鄭子誠再陷事業低潮，直至得到女友搭路，成功轉任無綫《城市追擊》突發組外景主持。他為人不問家庭八卦事，因要追訪鄧家爭產事件，曾想提出解約，但剛好遇上伯樂監製徐遇安，參演劇集《真情》，因反派角色李子浩而廣為人知，當年於台慶更因此奪得「最厭惡角色演繹大獎」。

【新四十二章｜鄭子誠】鄭子誠在90年代中，因接替電台節目《今夜真情》，遇上拍檔劉倩怡，兩人其後拍拖，於2003年結婚。(劉倩怡Facebook)

【新四十二章｜鄭子誠】鄭子誠在《真情》中，因演反派角色李子浩而廣為人知。(《真情》劇照)

鄭子誠不介意成御用奸角

由於角色深入民心，鄭子誠成為御用奸角，不時在劇中演盡所有黑暗面，簡直無惡不作，奸到出汗，甚至現時每當有份拍劇，觀眾們都期待其「黑化」的一刻，不知在今次的《新四十二章》裡，他將會有多壞的表現呢？有演員會為形象，從不飾演奸角或反派，但鄭子誠則不介意，曾在訪問中提到，其母親初時曾不忍兒子每次做戲，都是做壞事，但其後見他演技獲讚，始放下心頭大石。

【新四十二章｜鄭子誠】鄭子誠不介意成御用奸角。(《今宵大廈2》劇照)

鄭子誠入行多年，雖甚少飾演主角，但演技專業備受肯定，更在2018年獲頒「專業演員大獎」，他在台上致謝時，依然保持謙卑，「我每日工作時，面對一眾專業人士，令我在他們身上學會專業。我只是代他們拿獎，相信公司大部分同事都配得獎，只是今次我較僥倖。」真實個性低調和謙虛的他，與平日的角色有著180度反差，更值得令人敬佩。

【新四十二章｜鄭子誠】鄭子誠私下是位愛妻號。(劉倩怡Facebook)

【新四十二章｜鄭子誠】每逢結婚紀念或生日時，鄭子誠都會風雨不改寫心意卡，向太太示愛。(劉倩怡Facebook)

鄭子誠每逢紀念日寫心意卡傳情、全是因太太一句話？

此外，鄭子誠更是位愛妻號，兩人在2003年結婚，至今恩愛逾20多年。他曾在訪問中表示，兩人感情走來不易，故會更加珍惜，更甜蜜指對方已是自己「身體一部分」，暗地裡實有著浪漫因子。每逢結婚紀念或生日時，鄭子誠都會風雨不改寫心意卡，向太太示愛，以文字寄情。在去年，對方更收到張學友的〈有個人〉歌詞，提到「到公園散步年紀，有結伴人是你」，簡單的十多個字，洋溢著幸福美滿的感覺。

喜歡以文字寄情，除了是鄭子誠的習慣，原來還因太太的一句話，讓他堅持至今。當初鄭子誠以滿滿的小字條打動對方，其後更因對方表示「文字遠遠比言語感動」，鼓勵他多年來都做這個舉動，以維繫感情。

鄭子誠曾歷婚姻失敗

不過，在兩人拍拖前，鄭子誠也曾歷一段婚姻失敗。他曾在訪問中透露，年輕時事業心太重，只將注意力放在自己身上，忽略家人感受，加上與前妻工作時間不夾，溝通時間愈少，以致離婚收場。兩人即使分開，也沒互相埋怨，鄭子誠更曾感激對方，讓他與兒子見面，閒時還會一起打波，父子關係如朋友般融洽。