戀講嘢｜楊埕親述前男友酗酒上警局經過、對方箍煲不成竟動殺機？

楊埕男友︱前無綫藝人楊埕早年因與男友鬧上警局而引起討論，楊埕昨（31/1）現身ViuTV節目《晚吹 — 戀講嘢》，親解當年事件經過，指前男友原是位好好先生，但當每次酗酒後，卻會性情大變，試過家暴及跳車等行為，更會情緒勒索，最後更因箍煲不成，動起殺機？



戀講嘢｜前無綫藝人楊埕早年因與男友鬧上警局而引起討論。(IG@yeungchinggg.terra)

戀講嘢｜楊埕曾參選港姐 被封「清純版張栢芝」

楊埕曾參選2014年港姐競選，與謝芷倫、吳海昕及邵珮詩等同屆，因外貌被指激似「清純版張栢芝」，一度成為大熱。不過她其後因「合約理由」退選，在翌年解約後再戰國際小姐。

戀講嘢｜楊埕曾參選2014年港姐競選，與謝芷倫、吳海昕及邵珮詩等同屆，外貌被指激似「清純版張栢芝」。(IG@yeungchinggg.terra)

楊埕曾醉心演藝，未選美前已演出舞台劇《風之后》，更被同劇老戲骨鮑起靜及導演點名讚揚，指有上進心。楊埕在2016年進修演技，就讀北京中央戲劇學院的戲劇暑期班，其後參加周星馳的選角節目《美人魚》，最終在十多萬參賽者中，擠身十五強。楊埕在2017年簽約無綫，有份拍攝《愛·回家之開心速遞》、《白色強人》及《使徒行者3》等，惜因男友的事，令她形象受損，事業在剛起步時便被斷送，最後在同年（2020年）離開大台。

戀講嘢｜楊埕在2017年簽約無綫，有份拍攝《愛·回家之開心速遞》、《白色強人》及《使徒行者3》等。(IG@yeungchinggg.terra)

戀講嘢｜楊埕昨晚現身節目，重提當年事，更因此出現大變。（ViuTV）

戀講嘢｜楊埕重提與男友的衝突事件 更登上娛樂頭版

楊埕昨晚現身節目，重提當年事，更因此出現大變。當年她與男友被警鎖手銬帶上車，有記者拍到此幕，並大幅報道，令事件登上娛樂頭版。楊埕憶述，兩人透過朋友結識，初時對方看來紳士，並被他的體貼打動。雖曾得好友勸阻，「說他喝醉後會把家裡東西推跌」，但她受戀愛氛圍影響，選擇相信對方。

拍拖初期沒有異樣，但男友其後漸露本性，曾在喝酒後打摰友，但楊埕都未感危機，「當時還未真的傷害到我的身體，所以覺得他只傷害朋友，我只會警告他一下。」其後在疫情期間，對方每周酗酒兩、三次，使問題變得嚴重，「我們乘的士，我和助手也在場，因為已凌晨兩三點，故想送他回家，但他吵著要去其他地方，表示不去的話便跳車，說後便拉門跳出去。當時車速開很快，約時速60至70公里。」幸好當時車輛不多，沒釀成更大意外，男友過後亦「斷片」，稱不記得發生的事。

戀講嘢｜楊埕更指出，男友曾為分手情緒勒索。(IG@yeungchinggg.terra)

戀講嘢｜楊埕男友曾為分手情緒勒索她

經此事後，由於對方承諾改過，故楊埕選擇信任，但在一個月後，對方故態復萌，讓她不禁感嘆，「別以為自己偉大得可以改變一個人，是不可能的。」楊埕開始不想維繫這段關係，只在大時大節應邀約會，但對方卻沒察覺，在朋友前更稱認定了她，甚至已準備求婚戒指。楊埕坦承，男友酗酒後的暴力問題，自己也有責任。

一隻手掌拍不響，當我的底線越來越低，他就覺得可以一次又一次變本加厲，他就要覺得摧毀所有事物。 楊埕

楊埕更指出，對方曾為分手情緒勒索。她憶述對方表示要走的話，他便會去死，並跑上露台企跳，「我想身體已有六至七成跨出去，腳已經凌空不著地，我跑去抓著他，把他扯到地上。」原不想再見面，但她認為是件難事，「很多人只會空談，但他真的做得出，有甚麼不測的話，屆時他怪我，或他身邊的人怪我，也很糟糕。」但經過這起事件後，她決心不再受威脅。

雖不再見面，但楊埕表示面對死纏爛打，曾在凌晨飲酒後跑到她家按門鈴找她，並於門前大吵大鬧，驚動兩老，「我就打給共同朋友帶走他。」楊埕更表示兩人拍拖一年間，對方曾打破電視、摔破電話，更曾在街上推她落地，因此回去拿走自己物品時，也需要家傭幫手看著。不過，對方事前將她貴重物品和電腦放到朋友處，令她無法取回。

戀講嘢｜楊埕其後趁對方外出吃飯時，欲短暫回去取走物品，但對方當日剛好提早回家，兩人正好碰著面。（ViuTV）

戀講嘢｜楊埕男友曾激動拿刀企圖刺殺她？

因此，楊埕其後趁男友外出吃飯時，欲短暫回去取走物品，但男友當日剛好提早回家，兩人正好碰著面。由於男友喝醉，一時激動拿起刀，楊埕表示，「那時發生得很快，連理論都不可能便要離開，他拿很長的水果刀刺過來，然後我跟他抗衡。他已經瘋得自言自語，如『你不復合嗎？我殺了你再跳樓。』這句話重複了幾次。」幸好楊埕趁對方沒力時，找到個脫身機會，沒穿鞋子便逃走。

雖然成功逃脫，但卻對她的星途造成很大影響。她表示，本來有電影及其他拍攝，但在事件曝光後，因其名稱的搜尋關聯字，都會出現她與男友「被鎖手銬鬧上警局」的負面消息，令她失去不少活動宣傳機會，「不論我是受害者，始終跟這些事有關連。」她亦因事件造成心理陰影，甚至一度連切生日蛋糕，也感到害怕，也不敢再進出廚房。

相反，事情過後，男方聲稱忘記發生的事，也沒向楊埕道歉，更裝苦無其事每年向她發祝賀訊息。

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