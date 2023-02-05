情人節2023｜網公投情人節禮物10大雷品排行榜！送這東西直接分手

情人節禮物2023︳臨近情人節，相信各大男士都會為了送什麼禮物給女朋友或太太而傷腦筋，送錯又怕對方生氣，分分鐘情人節驚變分手日！日本網站《googirl》曾經訪問了日本不同年齡階層的女士，並根據調查結果票選「男友送過最雷情人節禮物」Top 10排行，最意想不到第一名竟然是送這個東西，「跪求」各大男士一定要好好參考，送一份既有意義又實用的情人節禮物給另一半！



情人節2023｜網民公投「情人節禮物10大地雷排行榜」折現送錢都上榜！

10大地雷情人節禮物排行榜｜第10位：服裝

女生不論3歲定80歲，愛美的天性永遠都不會變，不時有大量的藉口去購物，因此女生們實際是完全不缺衣服。若果男生對於時尚穿搭不太懂的話，或者對女朋友的衣著風格毫不了解的話，絕對極大機會「踩雷」。相比服裝類的禮物，耳環、頸鏈較為百搭的飾品「踩雷」的機率相對更低。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第10位：服裝（unsplash@Marcus Loke）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第9位：空手赴約

不少在討論區都看到有男生大呻不明送禮物的煩惱，次次所送的禮物女朋友都不太合心意，漸漸開始不送禮物。但是女生就是口是心非，即使禮物不太合心意依舊喜歡收禮物的感覺，假若節日一到什麼禮物都沒收到，心裡難免兼且會覺得男生不在意自己。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第9位：空手赴約（《愛情逆轉勝》劇照）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第8位：自製相冊

調查訪問過程中，有女網民表示曾收到男友偷拍自己的照片所製成的相冊為禮物，「小手作」貌似十分浪漫及用心，殊不知又不小心「踩雷」。偷拍照大多的都不一定是漂亮的照片，當女生收到時「都唔知好嬲定好笑」，若果男生想以自製相冊為禮物，建議挑選二人的合照更為合適。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第8位：自製相冊（unsplash@Sarah Shull）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第7位：廉價飾品

承上，建議男生送飾品更為佳，且「踩雷」的機率無疑是較低。不過有不少女生表示曾經收過一些毫無質感且廉價感極高的飾品。較為便宜的飾品品質都會相對有種「塑料感」，又難以呈現美感，因此男生們可以選擇價錢稍微高品質的飾品。

10大地雷情人節禮物排行榜｜第6位：梳子

調查中有女網民表示曾收過最地雷的禮物是梳子，梳子確實是一樣實用性高的禮物，但是對女生而言，儀式感應更為有意義的，因此收到毫無浪漫感可言的禮物一定會感到不悅。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第6位：梳子（unsplash@Element5 Digital）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第5位：12蚊店商品

12蚊店商品的家用品又平又抵買，深得男女老少的歡迎。但是女生就是要追求儀式感，若果情人禮物於12蚊店中挑選，避免讓人有種不用心及毫無花心思的感覺。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第5位：12蚊店商品（Facebook@AEON Stores Hong Kong）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第4位：現金

有些男生又怕「踩雷」又怕不合女友心意，認為直接折現送現金又實用又避免「踩雷」的機會，但是一直都提及女生最為追求儀式感，直接折現會讓人有種毫無誠意。

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第4位：現金（unsplash@Alexander Grey）

10大地雷情人節禮物排行榜｜第3位：前度的物件

有女網友民表示自己曾收過男友「前女友的物件」，男友更直言「前女友的飾物，為了不想造成浪費而轉送」不論禮物的價值，還是限量款式，相信世間上絕對無人希望收到「前度的物件」的禮物。

10大地雷情人節禮物排行榜｜第2位：男友穿過的二手衫

調查中第2位地雷禮物是男友穿過的二手衫，相信不少女生都喜歡男友身上的味道，但是情人節收到這份禮物難免有點荒唐。網民則表示男友道「不是很喜歡我的味道？」，男友甚至把穿過且沒洗的上衣作禮物，使她差一點生氣致分手。

10大地雷情人節禮物排行榜｜第1位：剃毛套裝

第一名是剃毛套裝，有不少女網民則表示這份禮物最為反感！當男友送上這份禮物，難免令人想對方是不是很在意自己身上的毛髮，稍微不留面子給自己實在高興不來，甚至有網民直言收到的話一定會直接分手！

【情人節2023｜地雷禮物】10大地雷情人節禮物排行榜｜第1位：剃毛套裝（IHERB 截圖）

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