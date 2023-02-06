情人節2023解夢｜男友出軌現實真有其事？7愛情夢境反映關係狀況

【情人節2023｜解夢】情人節將至，四周充斥戀愛氛圍，有時甚至連夢境，也會變得關連。不過，若然夢到與現實相反的事，或會感到驚奇，對夢境耿耿於懷。90後解夢師辛巧琪（Binky），日前為《01女生》解答種種愛情夢境，原來發現情人有第三者，在現實中代表出現了這樣的問題？



【情人節｜解夢】解夢師Binky透露，有藝人朋友曾夢見女友與自己父親在一起。(《無法抗拒的他》劇照)

有關發夢的事，有時可以妙想天開。曾助節目《拆你個夢》嘉賓解夢的辛巧琪，便向《01女生》分享一位藝人朋友的經歷，指對方曾夢見女友與自己的父親在一起，並在醒來後感震驚，認為夢境變態。不過，Binky則表示，父親在很多時候，都是我們的模範對象，「爸爸代表一個更好的自己，即是現實中他對自己沒信心，覺得自己在這段關係上，對女友做得未夠好。」

除了上述事件，其實還有不少感情問題，也會透過發夢反映，不知大家也曾做過以下的夢嗎？

【情人節｜解夢】愛情夢境一：重遇前度，仍感到心跳加速？

當夢見前度時，不一定是希望跟對方復合，而是記掛他的一些特質，希望自己也能擁有，或期待另一半也有同樣做法。或者，現實中你遇到某些事，觸發到你跟前度一起時的情緒，如試過在睡前看恐怖片感可怕，並得到對方安慰，現時再看恐怖片，或會觸發這個記憶，並希望在夢中恐懼可以得以安撫。

【情人節｜解夢】在夢中遇見心儀對象代表甚麼？(《柔美的細胞小將》劇照)

【情人節｜解夢】愛情夢境二：重遇心儀對象或曾經心儀的對象

這是個挺普遍的夢，除了「日有所思夜有所夢」，另一可能與夢到前度相似，希望尋找到與對象一樣的性格特質。例如對方是位大情大性的人，你潛意識希望自己像他，可做到真正的自己，說話直率，但現時的你卻做不到，或者無辦法做到。

【情人節｜解夢】愛情夢境三：現時單身，卻夢見與陌生人關係親暱

當單身人士發這個夢，代表潛意識渴望被愛和關注，或許現實生活需獨自面對一些感吃力的事。若已有伴侶的話，或會因對方的冷漠，在某事情上沒有相助，要自己獨個解決問題，所以感到需要被愛。

【情人節｜解夢】愛情夢境四：自己出軌

夢見出軌不代表有出軌的意向，而是反映現實生活對另一半的不滿，或對生活感沉悶。佛洛伊德曾言，夢是願望的達成，故做夢會有另一人，助你填補生活上另一半不足的地方，藉此令你感圓滿。此外，亦有可能是另一半有愧疚之事（但不是出軌）向你隱瞞，令你在夢中越軌。至於單身的話，或與現實生活上有事抑壓自己有關。

【情人節｜解夢】若拍拖或已婚人士夢見另一半出軌，或真有其事？(《金魚妻》劇照)

【情人節｜解夢】愛情夢境五：看到另一半出軌

若拍拖或已婚人士夢見另一半出軌，以統計學而言，大部分都是直接擔心對方不忠有關，或現實中出現呷醋的情況，致睡夢中出現這情景。至於單身的話，或與不信任身邊的人有關，對象可能是工作夥件、朋友或家人。

【情人節｜解夢】愛情夢境六：在睡夢中分手

代表你生活某事正在改變，或是時候向前看做個了結。

【情人節｜解夢】在夢中辦婚禮是想結婚了？(《結婚前夜》劇照)

【情人節｜解夢】愛情夢境七：在夢中辦婚禮

這表示狀態上望有正面改變，如跟另一半結婚，不一定等於想嫁或娶對方，而是希望關係上有進一步的改變，如想對方更緊張自己、在朋友前確認你們的關係。若是單身的話，或因近日生活上遇到改變，令你想去改善。

解夢師辛巧琪（Binky）

辛巧琪 Binky

教育博士生，任職電台主持近十年，近年成為解夢師及美國註冊催眠治療師及導師，希望透過解夢，幫忙大家更認識自己，解決生活問題。

