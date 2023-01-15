哈里受訪小動作似足戴安娜？肢體語言專家：這表情代表認輸和堅忍

【哈里王子｜戴安娜】英國哈里王子（Prince Harry）近日推出回憶錄《Spare》（暫譯：備胎），大爆王室秘辛和情史。為宣傳新書，哈里早前受訪多個電視台，透露更多的秘密。除了吸引的話題，有肢體專家更發現，哈里回答主持人時的反應，可見出已故戴安娜王妃（Princess Diana）的影子，並列出6個相似的舉動，讓人不禁驚嘆果然是兩母子。



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【哈里王子｜戴安娜】哈里王子先後參與英國電視台的訪問節目。(《60Minutes》截圖)

哈里王子先後參與英國獨立電視ITV及哥倫比亞電視台（CBS）的訪問節目。肢體語言專家Judi James透過英國《太陽報》，將其當時的反應，與戴妃在1995年接受英國廣播公司（BBC）訪談節目《廣角鏡》（Panorama）時的作比較，發現兩人原來擁有不少相似點。

【哈里王子｜戴安娜】相似點一：稱呼卡米拉的方式

戴妃當年因在節目中，說了一句「我們婚姻中有3個人」，而掀起熱議和關注，得到很高的收視。當她稱呼卡米拉時，更以「他（查理斯）的女人」來表示，沒有直接提到對方的名字。Judi指出，哈里同樣稱呼對方為「婚姻中的第三人」，「就如他母親一樣。」此外，他亦在書和訪問中，表示卡米拉「危險」，更憂慮對方是邪惡後母。

【哈里王子｜戴安娜】肢體語言專家Judi James指出，戴安娜及哈里在談及感情時，都露出苦笑表情。(《Panorama》&《Harry - The Interview》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】Judi指出，笑時只牽一邊嘴角，反映出認輸和堅忍的態度。(《60Minutes》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】相似點二：苦笑表情

當提到感情部分，Judi指出，當戴安娜說到悲慘部分時，「她會點頭，增加眼神接觸，展示一個不對稱及無情的笑容。」她亦表示，對方笑時只牽一邊嘴角，反映出認輸和堅忍的態度。

哈里在受訪時，提及害怕失去梅根時，在稱「不想當單親爸爸」後，眼神有刻向外看，其後望向主持人時，報以一個與戴安娜相似的苦笑，以及小小的諷刺笑聲。

【哈里王子｜戴安娜】戴安娜和哈里受訪時的坐姿，Judi認為相似。(《Panorama》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】Judi指兩人受訪時，手指都會觸碰和稍為磨擦，表示背後都有所隱瞞。(《Harry - The Interview》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】相似點三：雙手擺放姿勢

戴安娜和哈里受訪時的坐姿，Judi認為相似，「他們都坐得很沉靜，雙手都鬆散地握著，並放在大腿上。」她亦補充這表示兩人都有所隱瞞，「可看到拇指或手指稍為互相磨擦，透露出緊張和崩緊的情緒。」

【哈里王子｜戴安娜】Judi發現兩人在說話時，都重複地聳起左肩。(《Panorama》&《Harry - The Interview》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】相似點四：聳左肩反映出放棄的心情？

在兩個訪問中，Judi發現兩人在說話時，都重複地聳起左肩，「這是個放棄的姿勢，似乎不會期待令其傷心的人，會對其有更好的表現。」當哈里提及威廉破壞兩人的兄弟情時，亦有做出聳左肩的動作，並指母親會此感傷心。

【哈里王子｜戴安娜】兩人在說話時，都會做出抽鼻子動作。(《Harry - The Interview》截圖)

【哈里王子｜戴安娜】相似點五：訪談時抽鼻子

兩人在說話時，都會做出抽鼻子動作。Judi補充，「戴安娜的聲音會較溫柔但深沉，通常用在句子間，當作標點符號。而哈里的則較不優雅，通常在意識到困難問題時，會激動地抽一口氣。」

【哈里王子｜戴安娜】相似點六：對王室的態度

對於王室的態度，Judi指兩人都覺得是個「組織」，並質疑自己是否其中一分子，最後都選擇離開。不過，哈里早前亦曾表示渴望和解，希望父親和威廉都「回來」，不知他與家人的關係，最終能否修補呢？