夢境揭示感情狀況　撞車愛情難挽救　貓是伴侶性生活不協調警告？

夢境有時候就像替我們訴說心聲，反映出一個人內在的潛意識，甚至更是一種對未來的提醒。

你會希望解開夢境的深層含義嗎？（《Sleeping Beauty》劇照）

即使你與朋友、伴侶有着相似的共同經歷，但夢境卻不會一式一樣，美國紐約雜誌《Women's Health》曾有一篇文章指出，美國心理學家Marion Rudin Frank表示夢境屬於個人化，亦是由清醒時所發生的零碎畫面合湊而成，能夠包含深層意義於當中。於是夢的深層含義一向都是我們希望解開的「難題」，希望能夠透過當中的畫面進行解讀。

夢境分析師Lauri Quinn Loewenberg則曾分享，有些夢境雖然沒有明確的夢見伴侶，但仍是能反映出你們當下的感情狀況，甚至更指出如果夢到以下情況，則有機會是一種對感情的提示，當中有甜蜜的解說，也有象徵感情出現危機的意思，不妨參考一下。

小狗

夢境中的小狗也能反映出當前的戀愛狀況。

Lauri Quinn Loewenberg表示，小狗大多有忠誠、陪伴的象徵，亦能夠代表生活中的某種關係，故夢境中的小狗也能反映出當前的戀愛狀況。

【按圖觀看】有關小狗的夢境解說：

貓

貓代表一段愛情中的性關係。

夢見貓與小狗的解說，可謂大為不同；Lauri Quinn Loewenberg指貓通常象徵一段愛情中的性關係，特別是女方的性能力；然而，她更分享指如果夢見生氣或正在發脾氣的貓，或許是一種警告，需要及時的正視問題，否則會令問題一直積存，並不健康。

【按圖觀看】有關貓的夢境解說：

【生氣的貓】代表有機會是與伴侶的性生活出現問題，有機會是對方不滿你於性方面的表現，亦有機會是代表你經常會因為性這回事而感到不快樂，建議大家開心見誠的與對方進行溝通，不要視性為一種禁忌。

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船隻

夢見船隻，也可反映出當刻的感情狀況。

對於夢見船隻於夢境中出現，Lauri Quinn Loewenberg指大海通常代表着人的情感，而船隻於大海中行駛，亦能與感情狀況有着很深的關係。

【按圖觀看】有關船隻的夢境解說：

駕駛

有關駕駛的夢境，可反映出面對關係衝突時的處理能力。

Lauri Quinn Loewenberg指出夢見駕駛的畫面，可以代表出一段感情關係的帶領者以及面對關係衝突的處理能力。前者可以從與另一半一同駕駛的夢境發掘出來，例如可回想一下在夢境中的主駕駛是哪一方，當關係遇到問題時，該方會比另一方更加懂得與積極解決問題；而面對關係衝突時的處理能力，則能透過其他有關駕駛的夢境反映出來。

【按圖觀看】有關駕駛的夢境解說：

（資料來源：Women's Health, HelloGiggles）