許光漢入伍當兵明年回歸！曾想組男團出道、與緋聞絕緣只認愛一人

台灣「國民男友」許光漢要當兵了！現年33歲的許光漢，早前未有出席主演電影《正港分局》的首映禮，亦有網民指在軍事基地巧遇他。直至今日，其經紀公司證實，他目前正入伍服役中，並表示明年將會回歸。許光漢出道逾11年，憑親切溫暖的個性，以及陽光氣息，得到不少粉絲喜愛。他曾在訪問中，分享自己的理想女友條件，到底會是甚麼呢？



許光漢去年成為珠寶品牌Tiffany & Co. 的品牌大使！近年魅力沒法擋的他，除了憑電影《想見你》紅遍香港、台灣和韓國等，亦獲得不少時尚品牌喜愛，在第60屆金馬獎頒獎禮紅地毯時，更是佩戴全場最貴珠寶的男星！

台灣「國民男神」許光漢成為珠寶品牌Tiffany & Co. 最新的品牌大使！(Tiffany & Co.)

電影版《想見你》在2023年初於香港上映，「鳳南小隊」亦有抵達見面，引起大批粉絲跟機支持。許光漢憑劇獲封「國民男友」，除了擁有優質的外在條件，做起事來還很認真，態度更是溫暖親切。不過他卻曾在訪問中，直言沒有大家想像中好，私下只是正常人，希望大家看到更多面向的他。

想見你電影｜電影版《想見你》終在香港上映，「鳳南小隊」早前抵達見面，引起大批粉絲跟機支持。(梁碧玲攝/01娛樂)

許光漢在《想見你》中，飾演既孩子氣又專情的角色，加上俊朗外貌，以及衣架子身材，迷倒不少女生。雖然部分人認識他，都是近年來的事，但其實他早已在廿年前，即12歲的時候，現身在周杰倫歌曲〈三年二班〉的MV內，其後更夢想成為歌手，並在2021年圓夢，推出同名專輯，入圍2022年金曲獎最佳新人獎。

想見你電影｜許光漢早已在廿年前，即12歲的時候，現身在周杰倫歌曲〈三年二班〉的MV內。(〈三年二班〉MV)

想見你電影｜許光漢原先想以男團出道？

許光漢不只好戲，原來非常唱得，高中時期曾任樂團主唱，獲得校內歌唱比賽冠軍，就讀大學時，更與唱片公司簽約，準備以男團出道。他在出道之前，擔任不少模特兒工作，得到大量亮相機會。不過他在培訓期間，接觸戲劇演出後，便成了事業上的轉捩點，其後更與唱片公司解約，曾任職咖啡廳、酒吧及餐廳等，為的是不斷的試鏡機會。

想見你電影｜許光漢被李安讚「台灣小生接班人」。(IG@somedayoroneday.movie)

想見你電影｜許光漢被李安讚「台灣小生接班人」

許光漢當時認定演戲是其畢生興趣，曾在訪問中透露，演戲可釋放某部分的自己。不過，他的起步路途不算順利，多次碰壁，令他感到迷惘，「做甚麼都很不確定」，幸而最後靠堅持和運氣，於2016年憑主演驚悚推理劇《姜老師，妳談過戀愛嗎》，入圍當屆金鐘獎戲劇節目男配角。他在2019年踏入全盛時期，無論《罪夢者》、《陽光普照》或《想見你》，都獲得不少注視目光，更首度入圍金鐘獎視帝，成為全亞洲炙手可熱的男演員，著名導演李安更曾稱讚其「有台灣小生接班人的感覺」。

想見你電影｜，許光漢在拍攝《想見你》時，因一舉動展暖男個性。(IG@kuanghanhsu)

想見你電影｜許光漢一舉動展暖男個性

除了迷倒女生，許光漢也是位暖男，在拍攝《想見你》時，因同劇的男演員新人施柏宇對演技感迷惘，因而曾在放工後躺衣櫃哭泣。許光漢見狀後，便將他從衣櫃內抓出來，以「哥哥般」的方式罵醒他，並從中給予鼓勵。部分人或會怕麻煩，而選擇視而不見，然而許光漢則會熱心幫助，難怪在演藝圈中人緣不錯。

想見你電影｜許光漢只曾認愛網拍模特兒簡婕3年，兩人當時經常拍擋工作。(簡婕IG)

想見你電影｜許光漢曾在訪問中透露喜歡長髮氣質型女生。(簡婕IG)

想見你電影｜許光漢愛情老派、只曾認愛她？

在愛情方面，他都會較低調，曾稱自己非常老派，約會時喜歡簡單的看電影和行街，也會開車去看夜景，偶爾送小驚喜，既沉實又浪漫。他只曾承認一段緋聞，認愛網拍模特兒簡婕3年，兩人當時經常拍擋工作，但後來許光漢曾在訪問表示，雖然兩人感情沒丟淡，但在交往時，因價值觀分歧而在2017年分手。

雖然許光漢緋聞不算多，但曾在訪問中透露喜歡長髮氣質型女生，而且需要聊得來，不論年紀較大或小都可以。