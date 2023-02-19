想見你｜柯佳嬿小資女一週穿搭　日系、中性、Smart Casual顯氣質

近日《想見你》電影版上映再掀熱潮，當時《想見你》影集版完全製造了現象級熱潮，播放清單無限循環〈想見你〉，台南成了旅遊最想去的地方，劇情再懸疑燒腦，下了班還是甘願深陷其中，更讓原本就高人氣的柯佳嬿和許光漢再攀巔峰。



演過不少爆款劇的柯佳嬿的演技有目共睹，有股恬淡氣質的她讓人如沐春風，且穿搭風格亦是如此。

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MONDAY：霸氣 Smart Casual

最容易懶散的週一，就用霸氣的西裝外套提起精神吧！不過也不用非得穿得正經八百，混搭休閒單品打造率性不失氣勢的 Smart Casual 也能讓週一戰鬥力滿格。柯佳嬿就白 T 跟cap帽來弱化嚴肅感，白 T 選用字母款式更添活潑氣息，褲子的條紋也讓黑白灰搭配有更多視覺上的變化。

TUESDAY：氣質微甜

雖然周二依然厭世，但可以用微甜穿搭讓自己保持好心情，小碎花長裙自帶仙女濾鏡，辦公室你所到之處都散發光芒，如果覺得小碎花過度少女，可以像柯佳嬿搭配中性的牛仔外套來平衡，不管踩上短靴或跟她一樣搭配樂福鞋，都氣質又優雅，當然週二咖啡也是少不了的！

WEDNESDAY：清新軟萌

週三小週末終於可以稍微喘口氣和男友約會，用清新的鹽系色調來營造「初戀感穿搭」，柯佳嬿在電影版這套就很適合作為範本，先以米色窄裙配上白 T 的基本組合打底，再搭配可愛的馬可龍色外套，就像少女漫畫一樣軟萌，天氣太冷可以把上衣改成高領毛衣，窄裙的高腰跟外套的短版都有優化比例的效果，整體的色調一致也讓視覺和諧舒服，男友很難不怦然心動！

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THURSDAY：美式休閒

心情已經在放飛的週四，就用最舒服的 oversize 穿搭悠哉渡過。最 basic「牛仔褲 X 白上衣」要如何穿得簡約不簡單，可以看柯佳嬿的示範，首先在白上衣的挑選上，她選擇了有圖樣的照片 T，別小看這佔比不大的圖樣，它可是能夠決定風格的關鍵，而柯佳嬿這件人像照片則非常有個性，讓整體多了美式休閒的味道，另外鞋款則選擇有份量又特殊的款式，讓一身基本款來凸顯鞋子的特別，穿搭不但有了重點也更有份量。

FRIDAY：活潑俏皮

週五晚上就是要跟姐妹暢聊 all night！最需要可愛又舒適 OOTD，萬用的直筒牛仔褲不僅修飾腿型，顯瘦、顯高立刻有感，而芋頭牛奶紫的毛衣軟萌又俏皮，就算簡約搭配也非常吸睛，是最適合拍照的穿搭小心機。隨性的紮上馬尾不管笑得多瘋、吃得多暴走都能保持美麗不會變瘋女人。

SATURDAY：中性酷帥

回家當小公主的時光最不需要想穿搭了，穿上連帽衛衣所有穿搭煩惱都迎刃而解，當然不想被媽媽唸穿得黑蚊蚊的話，選擇黑白灰以外的全部是正解，橘色連帽衛衣百搭又活潑，人見人愛，而且就算被阿嬤餵食得圓滾滾也不怕肚腩現身，下身除了基本款的寬褲，搭配直筒裙、百摺裙來修身也是很好的選擇。不想整理頭髮就戴上cap帽，造型感 ++！

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SUNDAY：日系恬淡

休身養息的週日 Me Time 你最喜歡如何度過？是買杯咖啡坐在公園發呆一個下午，還是到美術館安靜的沈浸在藝術當中？不管怎麼樣，都要穿成自己最喜歡的樣子，像柯佳嬿用日系襯衫加上百褶裙就可可愛愛，雖然是簡單搭配，但是領口的花苞邊跟荷葉袖都讓整體豐富又趣味，建議可以用耳環、頸鍊的飾品點綴，就能散發出日本女生那種不經意的精緻感。

Dappei 結語：

以上七套姊妹們最喜歡哪一套？小編自己最喜歡週四那套，簡單卻永遠耐看，也是小編平常最常打扮的樣子。柯佳嬿真的很會穿，且仔細觀察會發現她的單品都是重複搭配，讓人對她好感更加分！



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原文：《想見你》柯佳嬿的「小資女一週穿搭」太欠學，中性、日系，Smart Casual ⋯ 讓搭配靈感大爆發！

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