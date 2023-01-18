戀講嘢｜願折壽換前度甦醒　長腦瘤不復合怕成負累：祝你找個更好

戀講嘢｜愛情不一定要擁有，遠遠的守護或許更淒美。在清談節目《晚吹 — 戀講嘢》昨晚（18日）播出的一集，擔任嘉賓的車模Copy Lo，便分享了一段感人的故事。她在節目中提及自己的初戀，即使分手後，對方依然深愛她，更曾在她入院昏迷期間，希望「以命換命」求她甦醒過來。



戀講嘢｜Copy Lo講出一段與初戀男友如戲劇般的愛情故事。（節目截圖)

節目每次都會邀請嘉賓，分享過去的一段深刻經歷，而Copy Lo便講出一段與初戀男友如戲劇般的愛情故事。她指出，兩人相識於中學時期，當時自己不算吸引，不僅正在箍牙，而且臉圓、皮膚差，而對方則俊俏白皙，對她亦呵護有加，結果慢慢被融化和感動，並在13、14歲時決定走在一起。

雖然當時初戀男友不算富有，但卻會在放學後打工賺錢，買禮物送給Copy。她舉例，只要隨便在社交媒體轉發文章，「他便會去買。」而且對方還很有耐性，即使怎樣罵也不走，一直承受她的脾氣。兩人交往約6年，最終卻因懷孕一事意見不合而分手。

戀講嘢｜Copy與初戀男友因生仔的事意見不合而分手。(IG@copy.lo)

戀講嘢｜拒絕為20萬生仔、成分手導火線

由於當時內地收地，初戀男友家人頓變成暴發戶，於是向Copy提出趕快生孫子，並會給她20萬港元。Copy憶述當時個性固執，「我的想法是，我喜歡他兒子的話，我自然會生孩子，不會為錢而生。」然而初戀男友卻是位「媽寶」，會聽媽媽的話，令兩人想法不一致，最終成為分手的導火線。

戀講嘢｜即使分手，初戀男友依然對Copy情深。(IG@copy.lo)

戀講嘢｜為男友懷孕被質疑分家產趕出家門

兩人在分手後，Copy很快便跟他人交往，其後更因深愛對方，而為對方未婚懷孕。不過，該位前度卻不想要孩子，「由我懷孕的一刻，他已經不想要了。」她表示兩人結識時，對方已38歲，比她大17年，加上是位老闆，「他覺得我是為了分家產。」之後她更被趕出家門，懷著孩子在快餐店露宿，也沒有朋友願意收容，直至再次聯絡初戀男友，才得到協助。

戀講嘢｜初戀男友為她放棄追其他女生

受到初戀男友的恩惠，Copy表示，對方卻從沒要求復合或結婚，並讓她在家中過夜，「他看到我身懷六甲，尋求他協助時，他心軟了。」她更謂，對方原有位追求中的對象，但得悉她情況後，便沒法與其他女生交往，認為「只要照顧我幸福就夠」。

戀講嘢｜Copy因意外昏迷住院，初戀男友更是擔憂，更願意「以命換命」。(IG@copy.lo)

戀講嘢｜望她甦醒願「以命換命」

去年，Copy因意外昏迷住院，初戀男友非常擔憂，願意「以命換命」。Copy表示，在自己醒來後，對方曾直接告訴她，「說我終於醒來，即使折壽十年也願意。」她當時不以為意，直至住院很久後康復出來，才發現對方長腦瘤，需接受化療。

戀講嘢｜家人為繼後香燈開出1,000萬

由於當時腫瘤變大，初戀男友危在旦夕，但其家人得悉後，首要擔心的卻是繼後香燈的問題。Copy解釋，對方是位獨子，故其家人「第一時間不是思考醫生怎樣醫治他，而是要我幫她兒子生孩子。」對方家人表示願付500萬，同時知道Copy看上一隻200萬名錶，以及喜歡住村屋，於是加碼開出總共1,000多萬的條件。

不過，這次Copy亦不為所動，認為自己「已經當了一次單親媽媽，我知道生育的責任，與金錢無關。」而初戀男友也沒順母親的意思，叫Copy不用理會。

戀講嘢｜「作為前度，祝你找個更好的人」

在初戀男友抗癌過程中，Copy曾提出復合，望與他走過最後一段路，然而遭到對方拒絕，「他可能覺得我可憐他，或者不是出自真心地和他走下去。」她更指對方不想將壓力放在她身上，「知我要獨力養育女兒，他不想再成為負累。」

現時，對方的身體每況愈下，連走路也困難，於是Copy在節目中致電對方，說出心底感激的說話，而對方亦向Copy道心聲，「作為前度而言，祝你找個更好的人來照顧自己，我就無法照顧你了。」即使未能開花結果，仍希望對方幸福愉快，默默在背後支持及守護對方，這份愛實在難能可貴。