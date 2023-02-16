人際關係中有不少關係，當中不論家人、朋友、情人、同事，日常中必定會有多多少少的衝突。當中情人會碰上的關卡更為多，輕則小吵小鬧，大則甚至落得分手下場。近日網絡中揭起一股討論，有一名港男在網上討論區「Dcard」中發文，由打算求婚到後來萌生分手決定，當中到底發生過什麼事呢？



本想求婚到坦言想分手 因為這一理由？

港男在網上討論區「Dcard」中發文引起注意（Dcard截圖）

該名港男在網上討論區「Dcard」中發文指，本來打算向已經拍拖5年的女友求婚，但女友因早前不幸發生意外，至今一直昏迷。醫生向男事主表示女友即使成功甦醒，餘生亦有很大機會倚賴輪椅活動。對於如此突如其來的消息，港男不知所措，坦言：「完全唔知應該點好，我做唔到不離不棄，但我真係好唔捨得佢」，更萌生分手決定。

網民反應兩極 反對分手派：「你知唔知咩叫愛？你仲好意思同佢求婚？」

帖文隨即引起網民熱議，一些網民力指港男：「好賤」、「懦夫」、「這就是愛情，大難臨頭各自飛」，不少憤怒網民認為男事主的結婚打算只屬虛語，並沒認真考慮過，反問男事主對於結婚的認真程度：「如果呢件事發生在結婚之後，你會考慮離婚？如果抱離婚心態，拜託不要結婚！結婚宣誓並非只得講字」、「我認同驚恐屬人之常情，但係一碰到困難就走，請不要考慮拍拖到結婚，如果伴侶一遇上困難你就離開，大難臨頭各自飛，代表你本來就是一個懦夫」。

更有不少網民因此感慨現代人的愛情寫照就是華而不實，經不起考驗，「莫講遇上突發事件引致傷殘，即使經濟上突然破產、失業、先天性地中海貧血等等，都會令人分手。」

網民反應兩極 支持分手派：「人之常情，成世人咁樣真係無將來可言」

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網上討論區「Dcard」的帖文反應熱烈，更有被轉載到網上討論區「連登」，支持聲音應聲而來，當中不少網民支持港男分手，他們普遍認為反對派是道德綁架男事主，更有網民指：「道德高地指責好容易」。支持派理解及代入男事主想離開的心情，更認為屬人之常情，直指：「留下是情份 離開是本份」、「成世人咁樣真係無將來可言」、「未經他人苦，莫勸他人善」等。

不少理性網民指出男主除了要接受女友的變化，更要考慮生活中的後續問題，例如經濟、時間及心力等，更指出照顧者與被照顧者的辛酸，提出過往曾有照顧者因無力照顧而狠下殺手的不幸案例。亦有網民分享自己真實例子並加以解釋：「照顧一個人真係好難好難，如果沒有足夠經濟能力可以點捱落去？」

除了直言支持分手的網民，當中亦有不少意見建議男事主先作沉澱，可以繼續保持關係，等待女友清醒再作分手打算。因為他們認為女友意識仍未復甦，一走了之太過不近人情，更有網民指：「感情會磨損，如果你已經守住佢一段時間，完全感受到陪伴佢既辛酸，然後終於自覺撐唔落去，所以離開佢，我完全理解。」

網絡熱話｜決定何去何從 一切在於「愛」

每當看到網上討論區「Dcard」中考慮分手的帖文總令人感觸良多，當中網民議論紛紛，令人不知所措，每個意見都有他的考慮點。在眾多意見中，筆者十分認同網民所指要先考慮清楚，引用網民所指的：「活動程度會影響未來的生活方便程度，如果只是雙腳失去反應，不用太過絕望，因為並沒有失去自理能力，傷殘並非指全天候需要被照顧，可以購入一些輔助工具，例如多功能的電動輪椅、扶手輔助、過床、過輪椅吊機、便椅、沖涼櫈及智能電器等其實已經減輕不少照顧者的壓力！另外，熟悉傷殘既職業治療師治療及轉介都可以有助復康。」

男事主所經歷的事，心情及決定並非旁人可以輕易左右（《雪降花》劇照）

未來所碰到的困難雖然多，但辦法會比困難更多。癱瘓並非只得絕望一路，不少例子在物理治療及適當訓練後都可自理。根據九龍醫院脊柱神經康復中心指，他們致力協助脊髓神經受損的病友自力更生，由2002年起服務過超過四百多名病友，七成人能夠重回社區生活。美國亦有案例，北卡羅來納州中一名前海豹突擊隊隊員因車禍導致身體癱瘓，腦部嚴重受損，一度陷入昏迷。幸得他的妻子不離不棄地陪伴和照顧，五年後終於迎來了奇蹟，能夠清醒及進行物理治療。

相信最後的決定何去何從，一切都在於男事主的「愛」，如果持有足夠強大的愛與信心，一定可以在苦難中學習並感覺到兩人的聯繫，昇華親密感。