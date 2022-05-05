關詠荷弟弟意外身亡大受打擊　老公張家輝因工作隔空陪伴憂妻崩潰

【關詠荷弟弟／張家輝】圈中有名的模範夫婦張家輝及關詠荷，二人結婚多年恩愛如初。日前，關詠荷弟弟行山時意外墮下，不幸身亡使關詠荷大受打擊，再加上張家輝因工作關係未能回港陪伴關詠荷。據知，關詠荷得知弟弟噩耗後，即時到場了解，隨後弟弟於醫院搶救無效使關詠荷的情緒陷入崩潰，未能回港的張家輝心繫太太，在太太最難受的數天日夜隔空陪伴，希望張家輝能盡快完成工作回港陪伴太太。



【關詠荷弟弟／張家輝】近日關詠荷弟弟行山時意外墮下，不幸身亡使關詠荷大受打擊，(Getty Image)

【關詠荷弟弟／張家輝】關詠荷弟弟上月因意外不幸去世

上個月9日，沙田下城門水塘發生了一宗意外，意外事主正是關詠荷的弟弟，關詠荷自小跟弟弟感情相當深厚，弟弟比關詠荷年輕三歲，育有一子。得知噩耗後，關詠荷傷心不已，因丈夫於內地工作拍攝無法即時回港。事隔數週，有傳媒於（4日）拍到關詠荷身影，看到她離開住所前往觀塘一座大廈，據知大廈是已故弟弟的住所。其後，關詠荷發現了記者即時回家，眼見關詠荷整個人十分憔悴，而且身型消瘦不少。愛妻心切的張家輝相信看到太太現時的狀態一定心痛不已。

【關詠荷弟弟／張家輝】下城門水塘昨日與今日分別有一死一傷 (TVB截圖)

【關詠荷弟弟／張家輝】張家輝與關詠荷交往初期難關重重

成為如今有名「愛妻號」的張家輝，二人當初走在一起時經歷過不少風雨，何謂愛情路上一波三折。影帝張家輝當初入行時，只是一名平平無奇的「二打六」，而關詠荷不僅家境富裕，更是演藝界一姐，二人地位完全是差天共地。當時二人交往一直被外界不看好。不過二人的堅持，攜手走過高山低谷，如今苦盡甘來成為大眾眼中的恩愛夫婦。

【關詠荷弟弟／張家輝】張童備受爸媽保護。(VCG)

二人由交往初期，因地位及家境懸殊一直不被好看，受盡外界的閒言閒語，傳媒更以「女尊男卑」來嘲諷二人的戀情，甚至直指張家輝攀附關詠荷成名。不過二人11年的愛情長跑終開花結果，婚後關詠荷更為丈夫放棄事業，成為張家輝背後的強大女人，為他誕下孩子把家庭打理得井井有條，讓張家輝毫無後顧之憂。

【關詠荷弟弟／張家輝】二人由交往初期，因地位及家境懸殊一直不被好看，受盡外界的閒言閒語。(Getty Image)

我不甘心放棄事業，但要作出選擇，我永遠是家庭行先。 關詠荷

二人除了交往期間受盡白眼，正以為苦盡甘來之際。婚後再遇上難關，關詠荷曾經歷2次小產，但仍為丈夫再三嘗試，「皇天不負有心人」。關詠荷終於在42歲高齡成功誕下愛女Brittany，自成為人母的關詠荷完全息影，專心相夫教女。為丈夫放棄一切，如此為愛情付出的女人絕不容易。

【關詠荷弟弟／張家輝】關詠荷曾經歷2次小產，但仍為丈夫再三嘗試。(Getty Image)

【關詠荷弟弟／張家輝】全因關詠荷不放棄 才跟張家輝的愛情修成正果

「愛妻號」張家輝有如今的成就，他背後的女人絕對功不可沒。當年一直被傳媒嘲笑「女尊男卑」，讓張家輝一度打算一走了之，放棄這份愛情，隻身前往南非，逃離殘酷現實。當年的逃離曾被外界及有不少人替關詠荷抱不平。沒想到關詠荷從沒打算放棄，一直在原地等待張家輝浪子回頭，更替張家輝照顧病重的姐姐，其行為真的打動了張家輝，使他下定決心不能辜負關詠荷。

【關詠荷弟弟／張家輝】張家輝與關詠荷好有夫妻相。(VCG)

經過多年努力的張家輝，終於捱得出頭天，憑電影《證人》首奪香港金像獎影帝，發表得獎感言時第一句話就是感激太太：「如果沒有我老婆，站在這裡的不會是張家輝，她為這個家付出了太多，我才能把精力放在演戲上，她是我在娛樂圈最大的收穫。」有如今成就的張家輝從未忘記太太對自己的付出及鼓勵。

【關詠荷弟弟／張家輝】「愛妻號」張家輝有如今的成就，他背後的女人絕對功不可沒。(Getty Image)

【關詠荷弟弟／張家輝】關詠荷當年拍攝了多套深入民心的電視劇，也令她獲得很多人氣，但關詠荷生下女兒後便開始慢慢減少幕前演出。(VCG)

在我心裡從來沒有和你分開過。 關詠荷

經歷大大小小的風雨，一路走到至今絕不容易。張家輝曾問關詠荷為何當初願意跟這個一無所有的自己捱生捱死？關詠荷即時回答：「你現在不行，不代表將來不行。」儘管外界多少流言蜚語，張家輝亦曾打算放棄，但關詠荷從頭到尾都對二人感情充滿信心及相信自己選擇的人，二人的愛情相信在現今社會再難看到。

張家輝與關詠荷以及囡囡一家三口。(VCG)