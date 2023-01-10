梅根凱特因一支唇彩埋下心結？哈里大爆性事、「小弟弟」曾被凍傷

【哈里王子｜英國王室】繼Netflix紀錄片，哈里王子再推回憶錄，續爆王室生活和黑暗面。在新書開售前，不少傳媒已收到部分內容，不僅提及成員們間的不和，哈里還大膽透露過去的愛情和性事，將王室話題炒得熱烘烘。



【哈里王子｜英國王室】今次哈里再度挑戰王室底線，推出回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）。(Getty Images)

早前播出的《哈里王子與梅根》（Harry & Mehgan）提到，梅根不慣王室生活，甚至哈里斥傳媒間接致愛妻流產，並曝光王室的真實事情。今次哈里再度挑戰王室底線，推出回憶錄《Spare》（暫譯：備胎），細說成長經歷，包括被哥哥威廉打、凱特和梅根間的不和，以及自己的性史，內容話題性滿分。

哈里王子為宣傳新書，近日接受媒體訪問。在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60 Minutes》中，他指出英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）臨終前，自己未獲家人邀請乘坐飛機，故要自行前往當地，但當他抵達時，英女王已經離世，錯失見最後一面的時機。他特別重提事件，似乎抱怨自己未得家人重視。

【哈里王子｜英國王室】哈里爆查里斯不讓梅根見英女王最後一面。(Getty Images)

梅根被拒見英女王最後一面

此外，據外媒引述書中內容指出，哈里在接獲英女王病危的消息時，國王查理斯禁止梅根前往蘇格蘭見女王最後一面，並告訴兒子不用向梅根解釋原因。當時哈里感到氣憤，認為「不用一直這樣對待她的妻子」，但得悉沒人的妻子會去，「連凱特也不行，所以梅根也不應該去」後，他才沒有繼續爭持下去。他最後在機上聞見英女王駕崩的消息，未能見祖母最後一面。

【哈里王子｜英國王室】在哈里和梅根籌備大婚前，梅根和凱特已在2018年2月的「王室基金會論壇」中，因一支唇彩而埋下心結。(Getty Images)

【哈里王子｜英國王室】凱特在懷有路易小王子時，因忘記部分婚禮細節，而被梅根說笑指「懷孕腦」。(Getty Images)

妯娌不和因一支唇彩而起？

哈里新書還提及到凱特和梅根之間的不和。原來在哈里和梅根籌備大婚前，梅根和凱特已經因為一支唇彩而埋下心結。當時兩人不算熟絡，在共同出席「王室基金會論壇」時，梅根補妝時發現忘記帶唇彩，於是向凱特表示「借我用你的唇彩」。哈里指出，凱特對於借用唇彩有點抗拒，不情願地從手袋拿出唇膏，在梅根將唇彩擠在指尖後塗抹時，更露出不悅表情，使在旁目睹一切的威廉不得不打圓場，表示「果然是美國人的作風。」

或因為這件事，兩人埋下心結，並在籌備哈里大婚時，出現英式和美式上的意見分歧，如梅根想遵循美國傳統，將參與觀禮的夫婦坐位排在一起，但威廉和凱特則堅持夫妻分開坐。當時正懷有路易小王子的凱特，更因忘記部分婚禮細節，被梅根說笑指「賀爾蒙作祟」和「懷孕腦（baby brain）」。言者無心，但聽者有意，哈里表示，凱特其後在「和解茶會」中重提事件，表示「還沒親密到你可以談論我的賀爾蒙」，而威廉亦指向梅根，指對方言論非常無禮。

【哈里王子｜英國王室】哈里在書中大談性生活。(Getty Images)

【哈里王子｜英國王室】哈里更爆在北極渡海泳後，下體被凍傷。(Getty Images)

哈里大曝「小弟弟」曾被凍傷

除了王室的人際關係，哈里亦輕鬆談及過去的私生活，如在17歲時首次發生性行為，並與一位年長的姐姐在酒吧後方的草地上進行。哈里亦大膽提及自己在2011年威廉大婚前，因在北極渡海泳，不僅面部被凍傷，連下體「小弟弟」也受影響。他憶述，當時沒向父親提及「小弟弟」出事，但隨耳珠和臉頰情況轉好，下體問題則愈見嚴重，他只好硬著頭皮參與威廉婚禮，過後才去看醫生，幸好現已無大礙。