想見你電影｜時光倒流令愛情更悲傷？4大感情觀：浪漫反有負擔？

想見你電影版｜一句簡單的「想見你」，道盡無數思念和不捨，令人感嘆愛情的唏噓。於2019年播出的科幻愛情劇《想見你》，日前將男女主角的「結局」，搬上大銀幕，相信不少進場的觀眾，都盼兩人都能白頭偕老。有如電視劇，劇場版情節少不免時空穿插，使人看得認真，加上不少催淚場面，更為吸引和動容，非常適合趁情人節和假日，偕伴侶一起感受愛的浪漫。

（以下包含劇透）



想見你電影版｜於2019年播出的科幻愛情劇《想見你》，日前將男女主角的「結局」，搬上大銀幕，相信不少進場的觀眾，都盼兩人都能白頭偕老。(IG@somedayoroneday.movie)

《想見你》在電視劇中，以李子維（許光漢飾）與年幼的黃雨萱（柯佳嬿飾）相遇作結，沒交代往後的發展。電影版則延續此故事，兩人在手搖飲品店再遇，透過「珍珠奶茶全糖微冰」，開始這段早註定的緣份。可惜兩人分開的命運，依然未有改寫，在兩個世界中，各自都會為對方而犧牲，正好反映出天意弄人的無奈之情。

幸而故事最終大團圓，靠王詮勝的果斷，阻止悲慘結局發生。整個故事最終目的，便是帶出一個明確訊息：珍惜眼前人。此話雖常掛嘴邊，但常因習慣而遺忘，直至失去了，內心才會感到空虛，懷念過去的一切，想盡努力修補。正如戲中兩位主角，都想穿越過去，透過歌手伍佰的錄音帶《Last Dance》改寫命運，黃雨萱對3年前的自己說道，「因為只有她知道，少了李子維的生活會有多難受。」

想見你電影版｜有如電視劇，劇場版情節少不免時空穿插，使人看得認真，加上不少催淚場面，更為吸引和動容。(IG@somedayoroneday.movie)

對於感情突然消逝，很多人或感不慣，一直回想過去，反省自己的不足，故若有時間回溯的機會，當然想要捨身阻止，填補自己的愧疚。不過，兩人的犧牲不斷重複，躲不過「註定」，只會令故事更顯悲傷和怨恨。

戲中其中一句台詞寫道，「想要緊握住快要消失的東西，是那麼的傻。」無可否認，那個時候已經太遲，基本上無法挽回，然而電影臨近結尾時，柯佳嬿問是否甚麼都沒改變？對方則認為，至少「我可以親口跟你說聲再見。」雖然無法扭轉命運，卻能溫暖已破碎的內心，讓人能夠重新振作。

世間實有太多遺憾，唯一可以改善的，便是珍惜擁有的一切，並活在當下。過去的都會過去，但只要內心仍留對方一個位置，他始終不會離開，依然是你記憶中最寶貴的部分。即使能夠相愛到老，其中一方都或會先行一步，而李子維和黃雨萱的愛情，只是提前發生，因此最重要還是那句老掉牙的話，珍惜與對方的每分每刻，每天像過著最後一日般，為展現愛情而「最後一舞」，這樣才不枉此生。

想見你電影版｜珍惜與對方的每分每刻，每天像過著最後一日般，為展現愛情而「最後一舞」，這樣才不枉此生。(IG@somedayoroneday.movie)

除了故事主要訊息，主角們也有不同的愛情觀，讓人可以探討及反思，筆者整理出其中4位，不知大家有何看法呢？

想見你電影版｜李子維（許光漢飾）：大浪漫主義反讓對方更痛苦？

想見你電影版｜許光漢飾演的李子維，是位浪漫主義者。(IG@kuanghanhsu)

論愛得最轟列的一位，定必是男主角李子維，每天到對方打工地方，凡事以對方為首要。直至愛人離世後，他還要想盡辦法回到過去，甘願頂替對方從高處墮下，並在最後一刻，仍然抱緊對方，遵守著「不會離開對方」的承諾。也許李子維實在太愛對方，也是位浪漫主義者，認為為愛壯烈犧牲，是個美好的結局，黃雨萱得悉整件事始末後，反而更生氣，因為失去他等於失去一切，反而更為內疚，並要獨個面對，對她而言是件殘酷的事。

想見你電影版｜黃雨萱（柯佳嬿飾）：理性的人都帶痛苦？

想見你電影版｜柯佳嬿飾演的黃雨萱，對愛情較談實，喜歡儀式感。(IG@somedayoroneday.movie)

雖然黃雨萱同樣為救對方，而想改變命運，但她的愛卻很理智，只阻止對方靠近事發現場，但無奈她不小心錯腳，從高處墮下。相較如何為對方犧牲，她從穿越中醒來後，只想知道事實的全部，因為她知道即使如何改變，都會有一方消失。由此可見，她是位理性的人，甘願承受失去對方的痛苦。

兩人的愛情觀大為不同，李子維的愛情只有「他和她」，然而對黃雨萱而言，則多了個現實。而這從李子維表白的時候，已有跡可尋。在除夕倒數時，他欲表白說話，但黃雨萱則阻止了他，表示不想錯過與男友度過的第一次跨年。這句話不僅暗示愛意，更看出她是會注意到現實、且著重儀式感的人。

想見你電影版｜陳韻如（柯佳嬿飾）：回到過去也是想殺了自己？

想見你電影版｜陳韻如對愛情感卑微。(IG@somedayoroneday.movie)

個性較陰沉的陳韻如，雖後來遇上一位愛她的人，展開一段平穩的生活。可惜因一次意外昏迷，她再次時間回溯至2014年的黃雨萱身上，為了中止兩人的悲劇命運，她決定殺了當時的陳韻如。她最終丟了生命，卻未能改變任何事。2017年的黃雨萱打算找她，卻發現對方的丈夫，竟是認識的人。該丈夫希望黃雨萱聽錄音帶，救回自己老婆，然而黃雨萱表無能為力，指即便她回到過去，也只是想殺了自己。

陳韻如一直以來想法都較負面，對愛情亦然，遇上不滿也不會責怪，只認為是自己不夠好。當她回到過去的黃雨萱身上時，也覺得是因為自己，阻礙兩人幸福，故決定犧牲小我，無論對其人生或感情觀而言，自己都是卑微的。

想見你電影版｜莫俊傑（施柏宇飾）：不求回報的愛一點也不帥！

想見你電影版｜施柏宇飾演的莫俊傑，多年來依然深愛陳韻如。(IG@patrick8589)

從小時候單戀陳韻如的莫俊傑，個性膽小不易表露內心，雖然一直圍著對方轉，但卻一直不敢表愛意，甚至錯失約會機會，把機會轉給別人。事隔多年，他依然埋藏心意，不敢迎接愛情，只在對方身邊守候，看到對方睡著時，也會蓋上大衣，擔心對方著涼。不求回報的愛，雖然也讓人動容，但這樣卻苦了自己，對愛情不夠乾脆，對方也會感郁悶，故倒不如認真地表白一次，不論對方接受或拒絕，對自己也有個交代，往後不會感到後悔。