男人易因1原因出軌女友閨密！5罪證揭偷食　調查：逾半男女曾偷食

出軌閨密︳相信不少人都曾在感情路上，遇到另一半偷食的經歷，如近日欲在歌壇復出的黃心穎，昔日一度與鄭秀文老友鬼鬼，但其後的「安心事件」，讓大家關係丟淡。對於同時被男友和密友、兩個最親的人出賣，難免雙重打撃，引人更為氣憤。不過，這同時使人好奇，到底為何男友通常會迷上好姊妹？心理學家更為大家拆解對方5大行為，讓大家及早洞悉不妥。



【出軌｜閨密】根據美聯社一項數據調查，逾半受訪者承認一生的親密關係中，至少偷食一次。(《夫妻的世界》劇照)

根據美聯社一項數據調查，逾半受訪者承認一生的親密關係中，至少偷食一次，更有四成已婚伴侶表示，其中一方曾有身體或精神出軌。有說「異性相吸」，或因如此，好姊妹易成對方的外遇對象，初時可能沒有感應，但據「單純曝光效應」（Mere Exposure Effect），大家會單純對熟悉的事物產生好感，加上與好姊妹特質相近，易令他產生錯覺，甚至將情感轉移。

男友出軌罪證一：間歇性失聯

若伴侶的心不在你那裡，繼續單方面經營關係，最終或只是徒然。因此，及早察覺出問題，未嘗是件好事。心理學家Paul Coleman指出，「偷食者需要私隱，封鎖被滋擾的時間」，因此當對方「間歇性失聯」，很大機會「他不想你聽到可疑的背景聲音。」當工作時或會較難連繫上，但知對方有空，但突然經常找不到他，這樣就變得很可疑了。

男友出軌罪證二：尋找「告密者」

在交往期間，大家都會認識對方好友，而他們更是你的「最佳告密者」。Coleman認為，偷食者在面對好友時，對談感情事較少藏戒心，大都會坦承談論。因此，「這是個好機會，他們都會在你發現事件前知悉」，由於有事隱瞞，在交談時都會感不自在和緊張，或一直疏遠你，怕不小心向你透露真相。

【出軌｜閨密】要知男友有沒有第三者，可向對方朋友探話。(《多功能老婆》劇照)

男友出軌罪證三：不再互相分享

在蜜月期間，大家不時會向伴侶，分享每天遇見的趣聞，但若有一天，對方不再經常分享，或可能已將重心，轉移到另一人或事身上。伴侶治療師Samantha Burns表示，在一段關係中，通常與伴侶分享身在何處，以及何時歸家，都是平常不過的事，「若他們迴避問題，抑或你發現事實並非如此，這令人感到可疑。」

【出軌｜閨密】由於隱瞞伴侶出軌，一般都會出於愧疚心，於是作出補償。(《今生是第一次》劇照)

男友出軌罪證四：送禮出於愧疚

由於隱瞞伴侶出軌，一般都會出於愧疚心，於是作出補償。Coleman指出，偷食者都會透過送禮，來掩飾他們的行為，「這可以是一個方法，來肯定自己是愛你，對你傾心。」此外，他提到偷食者「從不做過的事」，或是令你引起疑心的契機。

【出軌｜閨密】若好姊妹在手機來電時，表現行為慌張，背後或有事隱瞞。(《她的私生活》劇照)

男友出軌罪證五：好姊妹可疑來電

除了透過男友或其身邊的人，還可從好姊妹的行為中，發現出端倪。女生圈子一般無所不談，若然談得興起，有電話來電時，甚至都會照直拿起接聽。如果她突然有所顧慮，開始做些怪異行為，這更挑起你的疑心，而當你詢問時，她更會反駁爭執的話，這可能便是對你有所隱瞞的罪證。