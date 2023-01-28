女友發現男友出軌喊分手　遭對方上傳「私密照」：反正又沒有臉

愛情｜不少情侶分手時，都希望好聚好散，然而有台灣網民早前直斥，遭到前男友報復，在一個數十人的群組中，發送其「私密照」，過後還表現得毫無愧疚感，表示「反正又沒有臉」，因而引起眾怒。不僅分手處理不當，最後事情被鬧大，該前男友更出動媽媽勸交？



愛情｜有女網民發現男友與前度暗渡陳倉，於是提出分手。(《致，第三者》劇照)

一段真摯的感情，最終被隨意對待，甚至攻擊對方，難免令人感到生氣。有女網民早前在Dcard討論區發文《前男友亂傳我的私密照》，表示與前男友交往兩年，但因發現對方跟前度暗裡發生越軌行為，於是提出分手。面對感情打擊，該網民向前男友斥責了一頓，而對方亦封鎖了她的社交和通訊帳號，自此沒再往來。

愛情｜有台灣網民早前直斥，遭到前男友報復，在一個數十人的群組中，發送其「私密照」。（《#PTGF出租女友》劇照）

該網民以為事情告一段落，豈料遭對方向群組發送其私密照。她表示，突然收到前男友的兩個朋友短訊，揭發前男友將網民的照片，分享到一個50多人的群組裡，還得到很多「不舒服」的言論，如「你前女友好欠幹」及「你前女友這樣為何出軌啊」等，令她感到非常噁心。

愛情｜女網民認為男友的回應態度令人火大。(《戀愛好好說》劇照)

愛情｜男友無悔意：反正又沒有臉

她補充，照片是在熱戀時拍，雖然不算裸露，只是穿運動內衣和緊身褲，加上拍的範圍只是從頸到屁股，沒看到樣子，而她也只是想去警告對方，質問對方為何要將「自己覺得是私密照的相片上傳？」卻遭對方嗤之以鼻，指「反正又沒有臉」，表現得毫無尊重，同時讓網民怒火中燒，指「他那種態度讓我真的很火大」，並詢問網民，這種情況能否提告，「我真的想讓他受一點教訓。」

女網民的故事引起不少人討論，紛指責該位男友「心態不好」，稱「這樣都能有女友」、「就算照片沒有臉對話已經很明顯了」、「要給一點教訓」，甚至支持女網民「找律師協助」。女網民其後也補充，指雖然未有露面，「但他在發照片時說這是我前女友，然後甚至在群組的人也有認出我。他也承認說確實有傳我的照片，而且那些不雅言論我也有截圖，我認為這應該多少會有點法律責任吧。」

愛情｜女網民最終決定提告對方，認為不該在不該軟弱的地方軟弱。(《熟女強人》劇照)

愛情｜男友找媽媽施壓、網民：不該軟弱

由於事情被鬧大，該男友或因此感慌張，向女網民發短訊，更找來媽媽幫忙。女網民表示，對方媽媽私訊她，望她不要太衝動。她起初感到動搖，「因為我跟他媽媽真的還會有生意上的交集。不是單純的人情壓力，不然我一定會直接告。」加上男友於社交媒體發文道歉，令她一度想和解。不過，她最終還是決定提告，表示「我不該在不該軟弱的地方軟弱，現在對他心軟不一定會傷到我，但可能讓他繼續這種不正當的行為傷到其他人。」

一段感情大多數都是不歡而散，雖然過程不愉快，但對方也曾是位深愛過的人，因此需要尊重這個人，珍惜這段回憶。正如有網民指出「分手會刪光女友的私密照」，「分手是兩個人的事，留著看到也只會難過，刪掉才是離開過去不是嗎？」能夠尊重對方、走出過去，這樣才會感到青春不枉費。

資料來源：Dcard討論區