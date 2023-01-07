出軌｜研究指這3種特質的人較容易偷食　不想小三登門請原地放生

汪小菲扶正張穎穎、向佐婚內出軌，演藝圈昔日的寵妻代表一夕人設全毀，令人不敢再相信愛情？別慌～研究顯示，外遇其實與人格特質大有關聯，想找到Mr.Right，先睜大眼睛看清楚！



《性研究期刊Journal of Sex Research》近期刊載的研究指出，外遇者其實都潛在某些特定人格特質，而若是另一半符合「這些性格」，可得謹慎了，或許正是外遇前兆！

外遇男女的性格特質！外遇的是他/她，為何自責的卻是我？學者這樣解釋。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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研究：3特質男女最容易外遇

克羅地亞里耶卡大學（University of Rijeka）研究團隊根據蒐集的187對，已婚或同居關係長度從6個月至18年不等的異性戀夫婦作為樣本，進行伴侶的人格特質問卷調查。數據結果顯示，存在「低責任心」、「對社會冷漠，對道德摒棄」與「對伴侶控制慾強或喜好掌握全局」特質的男性，以及存在「高度外向性」、「親和力高」與「神經質」的女性，外遇的機率都相對更高。

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明明是男性外遇，卻總能令正宮感到自責

研究者Igor Kardum解釋：「精神病態、低責任心、對道德的冷淡態度，被證明是男性和女性偷吃的最重要預測因素，尤其是男性。」此外，男性的性格特徵對女性的影響又比女性對男性的影響更大，外遇的男性會影響原女性伴侶（元配）的觀點，令正宮對於另一半的外遇行為，反而陷入自責與絕望的惡性循環中。

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男女外遇動機差很大

至於男女外遇的動機，在這份研究報告中，也存在了明顯的差異！研究者Igor Kardum指出，男性的外遇動機多是基於外遇對象的「性吸引力」或「外在條件」，與另一半的感情狀態較無關；反觀女性，或是有外遇的動機，則多是基於與伴侶關係的緊張，或者是感情失和，而傾向投入另一段關係中。不過，不論人格特質為何、動機為何，都不是外遇的藉口！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】