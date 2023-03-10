兩性心測｜你在感情市場的行情有多高？有這特癥的人送上門也退貨

一件物品要是有行情的話，價格自然會不斷飆漲，而且還會惹得很多人都來爭搶，這就是它的價值所在。



對於人而言是一樣的道理的，尤其是在感情裏，若是一個人很有魅力，或者是很受異性的歡迎，他的感情行情就會特別高。

那麼你在感情市場的行情有多高？趕緊來測一測吧！（點擊放大開始心測）▼▼▼

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1.你是一個善於表現自己的人嗎？

是的→2 並不是→3

2.你總是很受異性的喜歡？

是的→4 並不是→3

3.你有自己的特長，並且很吸引人？

有的→4 沒有→5

4.你的每一段感情都是比較長還是短？

較長→6 較短→5

5.你願意接受別人給你的感情建議嗎？

願意→A 不願意→6

6.你會經常懷疑自己的個人魅力嗎？

會的→D 不會→7

7.你在同性面前是受歡迎的人嗎？

是的→B 不是→C

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————————— 結果分析 —————————

A. 你在感情市場的行情非常好

你是一個非常有魅力的人，你總是知道如何最大程度的展現自己的美，不管是外表還是性格，或者是其他方面的表現，你總是無懈可擊，輕而易舉就能贏得別人的好感，可謂是男女通殺 。尤其是在感情市場上，你的每一次出現都會讓人把目光停留在你的身上，再加上你的才華，簡直是攻無不克。

B. 你在感情市場的行情還可以

你是一個比較穩重踏實的人，不管做什麼事你都有很明確的目標，所以你的事業發展一般都是挺不錯的，這也是你個人最大的一個籌碼，很容易被異性欣賞到你的這份優秀。只不過有時候你不善於表達自己，甚至還會隱藏你的優秀，讓人有點難以發現你的好，但整體來說你的感情市場的行情還是可以的。

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C. 你在感情市場的行情很一般

你是一個情商不怎麼高的人，跟人打交道的時候總是會有意外之喜。因為有時候你直來直往，讓人感覺到真誠坦率，但有時候這種直接反而是傷人的利器，你看不懂別人的臉色 ，總是在不知情的情況下說錯話做錯事，給人留下不是很好的印象，所以不是很討人喜歡，在感情市場上的行情也就比較一般了。

D. 你在感情市場的行情非常差

你是一個負能量非常重的人，哪怕是跟人不想熟的人都能一眼看出來。你完全不會偽裝自己，每天都把自己的這些負能量傳遞給其他人，讓人受你的影響也變得心情不好。而且你並不懂得的怎麼跟異性相處，經常是對別人頤指氣使的，讓人覺得你很高高在上，所以不會輕易被你所吸引，自然你在感情上也沒有什麼行情了。

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