婚前｜5方式測試他能否與你共度餘生　自動與異性保持距離是基本

有些人就是天生缺乏安全感，而這又以女性較多，這樣就很容易變得胡思亂想，想一些有的沒的，一直猜度對方是不是真的愛自己。



其實要知道對方是否真的愛自己，不需要急著找答案，可以嘗試以這5種方式來試探真偽。

5種方式驗證他是否真愛，較適用於已到談婚論嫁階段的情侶！剛開始的戀人就別亂嘗試了~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 錢財

借錢其實是一件很尷尬的事情，但可以用來試探一下對方的想法。如果對方愛你，大多數都會為另一半解決燃眉之急，而不是支支吾吾不敢答應，這樣你就明白將來某一天如果你深陷困境中，對方是否願意支持你了。如果對方很乾脆地把錢借給你，除了對方真的注重、關心著你，也算是愛的證明。不過在試探的前提，你必須要知道他是有那個能力借出來的，否則對方過度認真跑去借大耳窿幫你解決問題就不好了。

2. 尊重

如果你的另一半非常愛你，那麼也會在乎你的感受，也會尊重你。但有時候，我們可能會遇到一些智慧表面對我們好的對象，在人前很紳士或者很淑女，但真的獨處的時候，就會發現對方有些自私面，完全不懂的尊重你。又或者在人前仿佛很尊重你讓你有面子，也讓自己在別人面前有好印象，回家後卻變了臉與在別人面前的他完全不一樣，還強迫你做一些你不喜歡的事情，這就是不懂的尊重了。

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3. 消失

愛你的人會時刻牽掛著你，就算沒有在一起也會信息問候，不會突然冷落你幾天。如果想要測試對方的愛意，你可以突然消失幾天，讓對方完全沒辦法聯絡你，回來後如果對方完全無動於衷，那麼很明顯看得出對方並沒有很在乎你，你也應該要將對方放生了。

4. 放養

相信每個人都希望自己能自由地去認識異性朋友，但前提是要懂得有分寸，尤其是已有另一半的人就更加要注意這一點。一個人如果真心愛著自己的另一半，那麼對異性會自動保持距離，讓自己的另一半感到安心。愛你的另一半從來不需要另一半來約束，而是會自動為愛自我約束。所以，要測試你的另一半，可以嘗試放養一段時間，自己進行觀察對方的行為吧！

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5. 催婚

兩人不管有多愛，終究還是需要個名份。除非兩人已經商議好，否則多數會走入婚姻殿堂。如果兩人在一起一段時間了，你可以暗示對方是時候結婚，而如果對方總是避而不談，那麼對方其實並不是想與你共度餘生。一個愛你的人，恨不得把你介紹給所有人，而不是將你收起來，拍拖遇到家人朋友立刻甩開手。愛你的人，不會想要浪費你的青春歲月。

不確定你的另一半是否會與你共度餘生，那麼以上這5個方法的確可以輕易測試出來，不妨試一試吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】