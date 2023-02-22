男網友最憎女伴做的7件事！口講隨便事後嫌三嫌四、要人猜度心意
撰文：女人我最大
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相愛容易相處難，在一起一段時間後，有些舉動如果對方看得不順眼的話，是會慢慢累積憤怒值的！究竟哪些行為最容易讓另一半討厭呢？
以下幾個國內外男性網友都超有共鳴的行徑，如果你中了幾項請好好檢討與改進呀！
男友、老公最看不慣的7個日常行徑，妳中了幾樣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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說「隨便」但意見超多
如果妳有遇到抉擇時常說隨便的習慣，請妳真的要完全沒有意見，否則說完隨便還東挑西挑，真的是相當惹人厭啊！
超愛吃醋但自己又不和異性保持距離
如果要管另一半的人際關係，自己也要說到做到，雙重標準可是爭吵的導火線呢！
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出門超拖拉
大部分的女生出門都要花很多時間妝扮自己，但如果已經跟另一半約好時間，還是建議提早準備，別測試對方的耐心呀！
很愛對方猜心思
讓對方猜猜心裡在想什麼有時候是情趣，但如果不開心也要對方猜，有話都不直說，真的是超容易引起誤會的。
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幫妳付錢像是理所當然
如果妳們還只是情侶，而對方又不是手頭多寬裕的人，還是不要明擺著出門就不付錢，除非妳找個有錢人當伴侶，否則拿對方願不願意幫妳付錢來作為愛妳的證明，實在太膚淺了。
吃飯總是不專心
吃個飯拍照拍不停，三不五時又要幫妳拍美照，拍完又一直在修圖和上傳照片，上傳完以後又一直回訊息，到底是要跟另一半約會還是跟手機約會？
老是把「是不是不愛我了」放嘴上
像這種情緒勒索的字眼，就是一種無理取鬧，對感情是完全沒有幫助的，有任何覺得受委屈的感受，就大方地和對方溝通，用這樣的方式不管對錯，一秒就讓人火大。
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