哈里讚梅根教他人生智慧「拯救了我」專家分析梅根重形象甚於哈里

【哈里王子｜梅根】自從英國哈里王子出自傳一事，讓王室新聞長居話題熱門，日前有指英王查理斯（Charles III，又譯作查爾斯三世）欲邀哈里及梅根，出席其5月的加冕典禮，為緊繃關係破冰。暫未知兩人會否出席，不過哈里近日仍為新書宣傳，接受傳媒訪問時，大談與梅根之間的關係，更表示對方拯救了他。



【哈里王子｜梅根】哈里近日接受傳媒訪問時，大談與梅根之間的關係，更表示對方拯救了他。(Getty Images)

無論在訪問或紀錄片中，都曾提到哈里多次維護梅根，兩人其後更離開王室生活，多次揭露對王室的不滿。在最近的訪問中，哈里更指梅根拯救了他，「我被困在一個世界，而梅根來自另一世界，梅根教我走了出來。」他同時補充，這當然自己也有察覺，不然現時的一切都是不可能的。

曾因一次爭執梅根要脅分手

哈里在整個訪問中，展示出對梅根的愛，更讚對方是特別的人，「我永遠感恩梅根教我領悟的智慧和空間。」他舉例，自己曾在認識她後，報讀有關「種族歧視」的課程，「我認為，人們或許不明這對個人傷害有多大，但在社會層面是巨大深遠的痛。」

哈里亦曾在自傳中提到，梅根讓他學會收歛脾氣。試過一次爭執時，他向梅根說話態度粗暴和生氣，反之對方則表現冷靜，更謂不會忍受被這樣對待，一度要脅分手和離開。自此，他便清醒過來，從中發現到自己的不足，並認為梅根教會他無論在任何情況下，都應尊重對方。

【哈里王子｜梅根】王室評論家：哈里想將梅根塑造成「現代版德蘭修女」。(Getty Images)

王室評論家：哈里想塑梅根為「現代的德蘭修女」

哈里不時稱讚梅根，不過王室評論家Kinsey Schofield則認為，他是在為梅根塑造好形象，「我不理解其評論，除非這只是哈里嘗試引導我們的持續陳述，表示梅根不是壞人。」他更指出，哈里想塑造梅根為「戴妃2.0」及「現代的德蘭修女」。他認為，直至梅根出現前，一直沒有出現這些問題，故所有問題「都是他們嘗試強加在我們身上的。」

【哈里王子｜梅根】肢體專家認為，梅根注重個人形象甚於愛哈里。(Getty Images)

肢體專家：梅根注重個人形象甚於愛哈里

雖然哈里愛梅根之深，但梅根的愛似乎沒對等。肢體語言專家Dr Louise Mahler整理出梅根多年來的肢體語言變化，認為她在加入王室後，價值觀有所轉變，「一切動機都在為自己。」她解釋，隨時間她面對公眾的目的有變，而且不只是一次性，「她改變了走路方式；改變了微笑方式；改變了手臂擺動方式，她轉變得很快。」

她同時認為，哈里和梅根現時生活多姿多彩，但因為近日一件事，令關係或演變成「災難」。她形容，可從眼神、接觸和相處距離，看出哈里一直完全愛和信任梅根，但梅根則較專注於個人公眾形象。由於王室有著權力平衡的差異，故梅根都不接受這種生活，Louise認為梅根「只想利用王室生活，推進她想做的事。」

【哈里王子｜梅根】專家認為哈里和梅根近日會因一事令關係結冰，(Getty Images)

哈里近日一事或讓兩人關係變尷尬？

哈里近日推出自傳，大談過去性史，以及曾吸毒。Louise認為這會致兩人關係尷尬，「這是非常不吸引的，沒任何一部分推梅根向前發展，亦沒對她熱愛的慈善工作有幫助。現時他們的形象已被破壞。」