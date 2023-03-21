流水落花｜陸駿光入行20年演盡閒角感質疑　太太從不嫌棄積極鼓勵

【陸駿光｜流水落花】由鄭秀文、陸駿光主演的電影《流水落花》現在大銀幕上映，當大家的焦點都落在鄭秀文會否憑這部戲勇奪金像獎女主角殊榮之時，其實戲中男主角陸駿光也值得被人關注！

現年45歲的陸駿光入行20年，今次是他首次當上電影男一，參演過多部電影、劇集，但演極都是閒角，曾被嘲是「茄哩啡」，多年來收入不穩定，沒付過家用，甚至連媽媽大壽都不夠錢比，曾經傷心到想轉行，但幸好有太太一直在身邊鼓勵及扶持，今日終於捱到成為男一，總算對自己、對家人及對太太有個交代。



【陸駿光｜流水落花】由鄭秀文、陸駿光主演的電影《流水落花》現在大銀幕上映！（《流水落花》劇照）

【陸駿光｜流水落花】現年45歲的陸駿光入行20年，今次是他首次當上電影男一！（dirtluk＠IG）

流水落花｜陸駿光入行20年演盡閒角感質疑 由茄喱啡捱到電影男一

現年45歲的陸駿光，於2002年考入無綫藝員訓練班而入行，在無綫做足9年「跑龍套」角色，於2012年轉投香港電視網絡工作。只可惜，入行超過20年，陸駿光演極都是不起眼的閒角，亦受盡外界不少冷言冷語，試過跟陳豪一起拍外景時，被市民嘲是「茄哩啡」，令他大受打擊。

藝人初入行收入不穩定，聽起來似是等閒事，但入行多年的陸駿光其實在過去的收入也是「穩定地低」，曾經因為自己多年都沒付過家用，沒能力盡子女責任而感到自責，他又曾坦言當年為母親60歲大壽，幾兄弟本來打算夾錢埋單，但最終卻不夠錢付，唯有靠哥哥結帳，這一事也令他大感慚愧！面對多重打擊，令陸駿光一度懷疑自己適合繼續留在演藝圈中發展。

【陸駿光｜流水落花】陸駿光入行20年演盡閒角感質疑！（dirtluk＠IG）

流水落花｜陸駿光受盡冷言冷語欲放棄 全靠太太無條件支持重拾決心

多年來事業都未有起息，加上香港電視未獲發牌，陸駿光亦在2015年約滿離開，面臨失業的日子，幸好身邊有圈外女友Sherraina一直在身邊支持及鼓勵著他。陸駿光曾直言對方從來沒有勸過自己轉行，反而在他每次想放棄的時候，對方都會一直鼓勵，令他重拾追夢的決心，對方甚至願意在他事業低潮期，即2015年約滿失業時下嫁對方，所以陸駿光一直以來都很感激太太對自己無條件的支持，不離不棄地相伴左右。

【陸駿光｜流水落花】陸駿光受盡冷言冷語欲放棄，全靠太太無條件支持重拾決心！（dirtluk＠IG）

【陸駿光｜流水落花】Sherraina甚至願意在陸駿光的事業低潮期，即2015年約滿失業時下嫁對方！（dirtluk＠IG）

流水落花｜陸駿光曾因易哭個性被前度嫌懦弱 對愛情失信心直至太太出現

陸駿光在過去的戀情中受盡情傷，曾經打算之後都是孤身一人就好，直到太太的出現才令他重拾對愛情的信心。陸駿光曾坦言遇過一個很喜歡的對象，但最後卻未能相戀又直言被上一段感情傷得很深，因為當時給不到女友任何承諾，最終分手收場。

陸駿光試過因為自己情緒易被觸動容易哭的個性，被前度嫌棄他過於懦弱，令他不敢再在對方面前表達自己的情緒及軟弱的一面，但唯獨是太太，她反而懂得接納陸駿光這樣的個性，甚至會像哄小朋友般哄他。

【陸駿光｜流水落花】陸駿光在過去的戀情中受盡情傷，曾經打算之後都是孤身一人就好，直到太太的出現才令他重拾對愛情的信心。（dirtluk＠IG）

【陸駿光｜流水落花】Sherraina無條件地支持陸駿光追夢！（dirtluk＠IG）

陸駿光難忘當時與太太剛相識不久，因為未能抽離角色而對太太大發脾氣，太太不但沒有就這樣走了，反而在身邊耐心安慰，說道：「這個不是你來的陸駿光，這個是你的角色」，正正因為這一事，就令陸駿光認定了對方。

太太是我的能量泉源，太太的出現令我的脾氣變得穩定。 陸駿光