劉玉翠入行即奪最佳女配卻發展平平　患情緒病後感悟人生無懼變老

【劉玉翠｜無限超越班】內地真人騷《無限超越班》自播出以來已引起網民紛紛討論，而TVB日前播出《無限超越班（TVB精裝版）》的一集，有98年版《鹿鼎記》的班底，劉玉翠（又名劉喬方）、鄺文珣、陳少霞與梁小冰在節目中重聚，勾起不少港人回憶！

其中現年56歲的劉玉翠更久違現身幕前，劉玉翠當年入行不久已奪得金像獎最佳女配角殊榮，演技備受肯定，只可惜入行多年發展平平，演極都只是配角，令她開始感到迷失及疑惑，後來劉玉翠更患上情緒病並受到濕疹折磨，在《無限超越班》更激動慨歎：「我真的多次考慮過放棄演戲，但沒辦法，覺得自己天生是一名演員，除了演員，不知道可以再做甚麼」。



【劉玉翠｜無限超越班】現年56歲的劉玉翠更久違現身幕前，重現《鹿鼎記》「建寧公主」經典幕 ！（《無限超越班》截圖）

【劉玉翠｜無限超越班】劉玉翠激動慨歎：「我真的多次考慮過放棄演戲，但沒辦法，覺得自己天生是一名演員，除了演員，不知道可以再做甚麼」。（《無限超越班》截圖）

現年56歲的劉玉翠（又名劉喬方），畢業於香港演藝學院，於1990年經一位副導演介紹，有幸參與電影《廟街皇后》的試鏡，並成功接拍這首部電影，更憑著《廟街皇后》成功榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」及「最佳新人獎」兩項殊榮，令她的演技及實力備受肯定，也令她的演藝事業瞬間推上高峰！

劉玉翠後來就簽約無綫開始參與不同電視劇集的演出，其中在劇集《他來自天堂》飾演的「蘇翠」、《天龍八部》飾演的「阿紫」、《鹿鼎記》中飾演的「建寧公主」更是深入民心，成功令人留下深刻印象。

【劉玉翠｜無限超越班】劉玉翠入行即奪最佳女配角！（《天龍八部》劇照）

無限超越班｜劉玉翠入行30多年只演配角感迷失 患情緒病飽受折磨

只可惜無論劉玉翠演技再好，演過那麼多令人深刻的角色，觀眾往往記得的都只是她的樣貌及角色名，至於「劉玉翠」這個名字又有多少人會記得？加上入行多年，演極都只是配角，雖然是「最佳女配角」，但歸根究底都只是「綠葉演員」？

在2003年，當年一整年都在拍攝《皆大歡喜》，劉玉翠曾在內地節目中大爆當年的拍攝過程相當不愉快，感覺那時飾演的角色像是可有可無，雖然明白公司是看重自己才把她放入劇中，但那個角色對她而言沒有發揮、沒有挑戰性，更令她開始質疑自己的價值。「那我演了那麼多年了，人家越演越好，越演越高，為什麼我越演越低？我心裏就是很不平衡」。

【劉玉翠｜無限超越班】無論劉玉翠演技再好，演過那麼多令人深刻的角色，觀眾往往記得的都只是她的樣貌及角色名。（《鹿鼎記》截圖）

在工作上的種種情緒、壓力，令劉玉翠患上了情緒病，更因此而受到濕疹折磨，皮膚痕癢難耐，非常痛苦，求診過中、西醫，病情也是反反覆覆，情緒問題、皮膚問題加起來，最終更導致內分泌失調。受到健康問題的困擾，令劉玉翠身心俱疲！

在這段低潮期，劉玉翠曾經想過要放棄演戲，但幸好經過休息及治療後，終於有所改善，近年更在內地節目中大方分享患病時的心路歷程，早前她更為了擺脫「藥煲」之稱，特意改名為「劉喬方」，希望可以改運之餘，又指因為舊名對家人都造成影響，望改名後可以身體好，家人及大家在各方面都會更好，也當作是送給自己入行30年的禮物。

【劉玉翠｜無限超越班】在這段低潮期，劉玉翠曾經想過要放棄演戲，但幸好經過休息及治療後，終於有所改善。（劉喬方就是劉玉翠@weibo)

無限超越班｜劉玉翠患情緒病後感悟人生無懼變老

或許因為患情緒病的經歷，劉玉翠深深領悟到精神健康的重要性，除了工作外，在私下時間不時跟朋友一起做運動減壓，又勤於接觸新事物，學瑜伽、弄甜品，充實人生，難怪即使已踏入56歲，依然感覺年輕，網民看到她的近照也大讚她保養得宜！劉玉翠不時在社交平台上分享生活點滴，也不時看到她以素顏示人，她卻無懼自己變老，直言：

年過50，有點皺紋、有點斑也正常不過！我從不認為它可怕，因為任何人都必須經歷。皺紋是歲月的痕跡，我會欣然接受我的皺紋，這是歲月的饋贈。 劉玉翠（又名劉喬方）

希望我們大家都可以用一種很陽光的心態去面對，就算有了皺紋也依然可以活得很精彩。 劉玉翠（又名劉喬方）