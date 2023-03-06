盧淑儀甘當李克勤背後女人！凍齡美貌無懼素顏　婚後息影持家有道

盧淑儀李克勤｜即將踏入50歲的盧淑儀，與李克勤向來都是圈中的模範夫妻，盧淑儀是港姐出身，但婚後就息影隱退幕前一心一意相夫教子。日前，盧淑儀、李克勤兩夫妻一同與國家羽毛球隊員馬晉打羽毛球，素顏上陣的盧淑儀保養得宜，完全看不出即將踏入50歲！

盧淑儀的身形、外貌與昔日參選港姐時也沒甚麼大差異，身材甚至好到連老公李克勤要下令禁穿泳衣？李克勤是圈中數一數二的「愛妻號」，不讓妻子做任何家頭細務粗重事，盧淑儀甚至手持李克勤的2億物業，究竟盧淑儀擁有甚麼魅力，令李克勤對她萬般寵愛呢？



盧淑儀李克勤｜即將踏入50歲的盧淑儀，與李克勤向來都是圈中的模範夫妻！（lo_suk_yee_emily＠IG）

現年49歲的盧淑儀是1992年的香港小姐冠軍，也因為李克勤是當屆的司儀及表演嘉賓，而令兩人結緣，李克勤曾直言因為盧淑儀的美貌而對她一見鍾情，所以在盧淑儀當選後不久，兩人就開始交往，2006年正式結婚，婚後育有2個兒子，盧淑儀也為了支持丈夫的事業而退出娛樂圈，專注相夫教子，當李克勤「背後的女人」，過著幸福美滿的生活。

盧淑儀李克勤｜現年49歲的盧淑儀是1992年的香港小姐冠軍！（TVB 節目截圖）

盧淑儀李克勤｜李克勤曾直言因為盧淑儀的美貌而對她一見鍾情，所以在盧淑儀當選後不久，兩人就開始交往，2006年正式結婚，婚後育有2個兒子！（VCG）

盧淑儀日前素顏上陣，孖著老公李克勤，跟國家羽毛球隊員馬晉打羽毛球，素顏近照看得出盧淑儀保養得宜，凍齡的身材與外貌比得上昔日參選港姐的時候！向來身材很好的盧淑儀，好得令李克勤要下令她禁穿泳衣示人，更表示：「當年已經蝕底過一次，實不相瞞，我好介意」！

盧淑儀李克勤｜盧淑儀日前素顏上陣，孖著老公李克勤，跟國家羽毛球隊員馬晉打羽毛球，素顏近照看得出盧淑儀保養得宜！（馬晉@weibo）

跟得夫人盧淑儀陪伴老公李克勤北上工作

李克勤近年主要在內地發展，大部分時間都要北上工作，為免兩夫妻長時間分隔兩地，盧淑儀當上「跟得夫人」陪伴著丈夫。可以找到一個願意陪自己睇波的女人是一種幸福，而盧淑儀除了陪伴李克勤四處工作外，還陪足球迷老公到世界各地觀看足球比賽，試問這位「跟得夫人」怎樣不被寵愛呢？

盧淑儀李克勤｜跟得夫人陪伴老公北上工作（李克勤＠weibo）

盧淑儀是貼地真女神

願意融入另一半的生活圈子實在難得，盧淑儀曾經陪伴李克勤的兄弟聚會，席上只得她一位女士，而且平日參與開名緩聚會的她，竟然願意陪老公跟一班大男人吃大排檔，令一眾網民也大讚她是「貼地真女神」！

盧淑儀李克勤｜貼地真女神（李克勤＠weibo）

持家有道具投資眼光 李克勤把財政大權交給盧淑儀

李克勤把財政大權全交給盧淑儀打理，就連辛苦賺錢購入的2億物業都與盧淑儀聯名持有，盧淑儀也別具慧眼、投資有道，不斷買入物業，近年更悄悄地以2千500萬購入香港仔黃竹坑站晉環豪宅，李克勤更大爆自己事前毫不知情，可見他對太太信任有加。

盧淑儀李克勤｜持家有道具投資眼光（lo_suk_yee_emily＠IG）

盧淑儀照顧家庭同時不忘發展自己興趣

盧淑儀不甘願只當一個平凡的家庭主婦，所以多年來她也專注發展自己的興趣，熱愛行山、瑜伽、跑步、高爾夫球，甚至考獲了哥爾夫球教練牌，她也親自擔任兩個兒子的魔鬼高爾夫球教練，令囝囝球技進步神速。運動令盧淑儀的身形保養得宜，積極發展不同興趣也令她的人生過得更加充實、更加精彩！

盧淑儀李克勤｜照顧家庭同時不忙發展自己興趣（hacken1206＠IG）