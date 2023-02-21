廉政狙擊｜65歲魯振順譜黃昏戀渴望生B　曾被懷疑性取向豁達面對

【魯振順｜廉政狙擊】現年65歲的魯振順是一位演員及歌手，入行至今超過40年，演過不少「綠葉」角色，有「TVB綠葉王」的稱號，而他在現正熱播的TVB劇集《廉政狙擊》中亦有戲分，飾演涉案酒吧ECC的董事「李卓堅」，牽涉一宗行賄案。向來演技備受肯定的魯振順就在早前接受香港演藝人協會訪問，大談他的入行經歷，更透露指曾被公司定型為「娘娘腔」而感憤怒！

魯振順在早年已很渴望擁有自己的家庭，但卻因1事而磨蝕了這個想法，曾一度對愛情失去信心，直至重遇41年前的舊同學Julie，就令他重新相信愛情並譜黃昏戀，終於如願找到人生另一半！



【魯振順｜廉政狙擊】在現正熱播的TVB劇集《廉政狙擊》中亦有戲分，飾演涉案酒吧ECC的董事「李卓堅」！（《廉政狙擊》截圖）

【魯振順｜廉政狙擊】現年65歲的魯振順是一位演員及歌手，入行至今超過40年，演過不少「綠葉」角色。（《360秒人生課堂》節目截圖）

廉政狙擊｜魯振順入行逾40年曾被「娘娘腔」角色定型 演技備受肯定連金庸都大讚

魯振順在14、15歲時參加香港兒童合唱團，當時有幸參與無綫電視劇集《樂韻雛聲》的演出，令他初次接觸電視台的工作。當時魯振順對電視工作大感興趣，到讀到預科的那年，發現自己根本跟不上進度，見到無綫剛好招募藝員訓練班學員，所以就決心投考，就這樣入行了！

魯振順坦言在初入行時，因為自己沒有背景、沒有人支持自己、或許他當時的樣子也比較普通，所以機會往往落在別人身上，覺得很不公平，「我在無綫做得不開心，就轉投亞洲電視」。過了亞視，本來以為會有好發展，怎料公司出現人事變動後，慘被公司以「小市民」、「娘娘腔」角色定型，所以就決心離開。

後來，魯振順感謝李添勝及曾勵珍給他機會，讓他重返無綫。入行至今已經有40多年，演過無數的角色，雖然多數角色戲分都不多，但其演出卻能令觀眾對他留下深刻的印象，演技也備受肯定。

【魯振順｜廉政狙擊】過了亞視，本來以為會有好發展，怎料公司出現人事變動後，魯振順慘被公司以「小市民」、「娘娘腔」角色定型，所以就決心離開。（《婚姻合伙人》劇照）

而講到魯振順的代表角色，不得不提劇集《笑傲江湖》中的「東方不敗」，就連武俠小說作家金庸也在網上公開點名，大讚魯振順是演繹他筆下的「東方不敗」最傳神的演員。魯振順不時被安排演娘娘腔或太監之類的角色，演繹入型入格，不但被型為「娘娘腔」，更被外界質疑他的性取向，但魯振順就回應指：「喜歡說甚麼就由他們吧，我又不是為他們而生活」。

【魯振順｜廉政狙擊】魯振順在劇集《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」，就連武俠小說作家金庸也在網上公開點名大讚！（《笑傲江湖》劇照）

廉政狙擊｜舊愛暗中墮胎曾對愛情失信心 重遇41年前同學譜黃昏戀渴望生B

魯振順早年與前度女友拍拖7年，本來想跟她結婚，但求婚遭拒，後來更得知對方曾經瞞著自己暗中去墮胎一事，加上事業上面對著總總挫折，令他頓時發現所有東西都不是屬於自己，導致壓力爆煲、情緒不受控，「當時我一腳踼爛玻璃，拿著玻璃碎片走進升降機，重覆做著這個動作（割脈），尋死意志很強烈」，如今回想起來，他坦言這是他人生中最痛的一件事。

跟這個拍拖7年的女友分手後，魯振順亦有過多段戀情，但發展下去時就覺得已沒有感覺，也令他一度對愛情失去信心，其後亦有一段很長的感情空窗期。直至2019年，魯振順與41年前參加歌星選拔賽時認識的女同學Julie再度聯繫，兩人不久後就相愛並譜黃昏戀，他們也認定對方是人生另一半。

【魯振順｜廉政狙擊】直至2019年，魯振順與41年前參加歌星選拔賽時認識的女同學Julie再度聯繫，兩人不久後就相愛並譜黃昏戀，他們也認定對方是人生另一半。（葉志明 攝）

而兩人重遇的經歷也相當甜蜜，原來Julie在昔日參加歌星選拔賽後，已經有間中默默地留意魯振順的動向，Julie曾在訪問中透露，當時看到魯振順在訪問中表示期待黃昏戀，於是就決心找來對方的聯絡方法，繼而主動聯繫，這段夢幻的黃昏戀情就這樣開始。雖然魯振順已踏入65歲，而Julie都已經59歲，但魯振順就曾直言兩人也極之渴望生孩子，所以他也下定決心去驗精，Julie也正在服中藥通經及調理身體，希望會有幫助。

【魯振順｜廉政狙擊】魯振順直言兩人也極之渴望生孩子，所以他也下定決心去驗精，Julie也正在服中藥通經及調理身體，希望會有幫助。（《日日媽媽聲》節目截圖）

這些年間，魯振順在演藝事業及愛情路上過得一點也不容易，能夠重新相信愛情並擁有今日的一切，實在是得來不易，他在演藝人協會的訪問中也坦言：

我能夠張開眼睛仍然生存，我已經很感恩。有得玩就玩，有得休息就好好休息，有工作做、有角色演，就更加開心、更加感恩。 魯振順