古代婚禮冷知識｜為何夫妻行房叫「周公之禮」？背後意義影響深遠

看過古裝劇的你一定知道，新婚夫妻之夜行「周公之禮」是很正常的事，不過，為何夫妻行房和周公有關？且只有夫妻能用，情人不能用這個詞？背後的原因其實非常深遠！



為何古代夫妻行房叫「周公之禮」？背後原因難以啟齒

根據《搜狐網》報導，相傳西周初年民間婚姻習俗混亂，為了整頓社會風氣和治安，當時的攝政王周公從婚禮著手，親自制定了「婚儀七禮」，將說親嫁娶分成7個環節，分別是納採、問名、納吉、納徵、請期、親迎、敦倫，並且對每個環節訂定了具體相細的規定，並與妻子親自示範。

齊來了解一下古代婚儀七禮的各項禮數，相比現代好像相差無幾？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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古代婚儀七禮：

1. 納採：指的是男方要請媒人去女方家提親。

2. 問名：即男方家請媒人問女方的名字和出生年月日等。

3. 納吉：為男方將女方的名字或者八字帶到祖廟占卜。

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4. 納徵：意指男方送聘禮給女方。

5. 請期：是男方擇定婚期，尋求女方同意。

6. 親迎：則為男方將女方迎娶進門。

7. 敦倫：意即敦促天倫之和，夫妻雙方在新婚當日依禮行房事。

為了讓大家明白禮儀制度和流程，周公與他的妻子親自在眾人面前親自演示前六個環節，最後的「敦倫」則是將一分為二的葫蘆作為教學道具，表示夫婦二體合一，而葫蘆也能一仰一合地擺在新房內，象徵男俯女仰及子孫繁衍。

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在西周時，規定男女在婚前不能隨便發生性關係，只有到了大婚之日才行，因此「敦倫」雖然是男女性愛的代稱，但只能用在夫妻之間，而後人也因為周公制定了《周禮》，並將夫妻行房稱為「周公之禮」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何古代夫妻行房叫「周公之禮」？背後原因意義深遠，一般情侶竟然不適用】