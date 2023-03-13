12星座愛情｜婚神星換位催旺姻緣　3至5月中會收到愛神甚麼驚喜？

3月12日0點16分，我們已迎來婚神星換座這一重大星象。這次婚神星將離開白羊座的舞台，登上金牛座的主場，而由金星守護的金牛座，也象徵著感情的穩固，當和婚神星完美結合時，會很容易觸發一些美妙的愛情驚喜。



在占星學中，婚神星一直都影響著我們感情發展的走向，而當它處在和諧相位時，就能夠起到無比正向的作用。即使對於一些單身很久的小夥伴們來説，也仍然能夠有機會收穫到屬於自己的正緣桃花，而對於那些處於感情穩定期的情侶們來説，也能夠讓這段愛情更上一層樓，進入婚姻的殿堂。那麼小夥伴們快來圍觀，婚神換座來襲！

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白羊座（台譯：牧羊座）

婚神換座來襲，白羊座的小夥伴們有望聽到愛人浪漫的情話。白羊座一直都向往著羅曼蒂克般的愛情，但他們卻不願直接和對方袒露心聲，更加期待另一半能夠給自己一些美好的小驚喜。而這次的婚神換位，也能讓他們的愛情有更好的保鮮方法，白羊座會發現，自己將沉浸在甜蜜的情話中無法自拔，徹底感受到愛的滾燙。

金牛座

婚神換座來襲，金牛座的小夥伴們會跟愛人一起去創造美好的回憶。金牛座在感情中一直都保持若即若離的姿態，慢熱的他們好像難以快速的陷入情網中，但並不代表他們就不期待美好的愛情。而這次的婚神換位，也大大的激發了金牛座想象空間，他們會和戀人一起開啟美妙的約會行程，兩個人享受著獨一無二的美好。

雙子座

婚神換座來襲，雙子座的小夥伴們能夠獲得戀人的物質支持。不要以為雙子座大大咧咧，就代表他們在感情中粗線條，比起那些甜言蜜語，雙子座更加看重實際行動，他們希望戀人能夠對自己不求回報的付出。而這次的婚神換位，雙子座也能夠感受到另一半掏心掏肺的關懷和十分可觀的轉賬紅包。

巨蟹座

婚神換座來襲，巨蟹座的小夥伴們將會收到愛人手工製造的禮物。巨蟹座對愛的表達十分含蓄，他們或許不像火象星座那樣熾熱，但卻嚮往著更加深刻的愛戀。而這次的婚神換位，也有望讓巨蟹座收穫到愛情的驚喜，他們能夠得到戀人精心製作的小禮物，或許價格沒有那麼的高昂，但卻投入了對方巨大的心血，只為博得巨蟹座一笑。

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獅子座

婚神換座來襲，獅子座的小夥伴們能夠被伴侶的幽默所打動。最近一段時間，獅子座的事業發展一直都很低迷，這也影響了他們整體的情緒，彷彿陰霾的烏雲一直籠罩在頭頂。而這次的婚神換位，獅子座能夠感受到戀人的溫暖鼓勵，也會將他們哄的開心得合不攏嘴，好像每一天都沉浸在歡快的氛圍中，瞬間把那些煩惱忘掉。

處女座

婚神換座來襲，處女座的小夥伴們有望在職場中遇到美好的桃花。處女座在感情世界裏還是很剋制的，他們很害怕自己的付出無法得到回報，所以一直都很謹慎擇偶，這也導致空窗期了很長時間。而這次的婚神換位，處女座會發現自己總是能夠在職場中遇到感興趣的人，如果深入瞭解的話，也能夠跟對方開啟一場甜蜜的愛的冒險。

天秤座

婚神換座來襲，天秤座的小夥伴們有望聽到曖昧對象的勇敢告白。天秤座的愛十分含蓄內斂，他們在向前邁步的同時，也會考慮很多，因為天秤座渴望擁有一段看得見未來的情感。而這次的婚神換位，天秤座會發現自己將跟曖昧對象聊的如膠似火，也會在十分浪漫的時刻聽到對方的告白，能夠輕輕鬆鬆的告別單身世界，投入愛的懷抱裏。

天蠍座

婚神換座來襲，天蠍座的小夥伴們會和心中的白月光破鏡重圓。在天蠍座的心中一直都駐足著念念不忘的白月光，他們渴望能夠和對方再續前緣，重新拾起愛的紅線。而這次的婚神換位，也有望讓天蠍座頻繁的偶遇到白月光，兩個人彷彿又能回到初見時的美好狀態，隨著交往的深入，也會破鏡重圓，牢牢的把握住緣分。

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人馬座（台譯：射手座）

婚神換座來襲，射手座的小夥伴們有望跟戀人訂婚。射手座一直都像一個長不大的小孩兒，他們始終都童心未泯，渴望去探索這個世界，但在精神世界流浪的同時，他們也渴望能夠在現實生活中擁有穩定的愛情。而這次的婚神換位，射手座的伴侶會為他們計劃一場求婚的儀式，渴望能夠給予射手座牢牢的幸福，讓這段情感細水長流。

山羊座（台譯：摩羯座）

婚神換座來襲，摩羯座的小夥伴們能夠在朋友的介紹下結識到優質桃花。摩羯座始終都不太相信一見鍾情，他們總是認為那種愛情過於玄妙，讓人缺乏安全感，反而會更加接受日久生情。而這次的婚神換位，摩羯座很容易在朋友組建的聚會中遇到那個怦然心動的人，好像那種心動真的擋也擋不住，而兩個人也會努力的雙向奔赴，收穫甜甜的愛戀。

水瓶座

婚神換座來襲，水瓶座的小夥伴們會和愛人領證結婚。水瓶座看似天馬行空，其實他們內心也渴望擁有屬於自己的小家，他們希望能夠在經歷了很多疲憊過後，迴歸到那個溫馨的家庭，感受著純粹又簡單的幸福。而這次的婚神換位，水瓶座會發現自己跟戀人對未來的規劃出奇的一致，兩個人也都渴望著能夠步入婚姻的殿堂，牢牢的握住彼此的手，白首不相離。

雙魚座

婚神換座來襲，雙魚座的小夥伴們有望邂逅到命中註定的真愛。雙魚座始終都相信緣分的存在，他們一直都認為這個世界上絕對存在著真愛，並一直等待著自己。而這次的婚神換位，雙魚座也有望在無比浪漫的氛圍下邂逅到那個對的人，兩個人初見時，視線的交匯都能碰撞出火花，彼此也會努力的向對方靠近，開啟一場像偶像劇般浪漫的戀情。

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