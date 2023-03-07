2023年被爛桃花纏身的3種命格　有伴者易生口角、愛情運弱莫強求

新一年到來之後，紫微斗數的14主星們又開啟了新一輪的桃花運。先前在其他文章中已經提到，新的一年天梁、武曲、破軍這3顆星的感情之路會較為順利，然而有人歡喜有人憂。



今天科技紫微網就要來講講，有哪3個主星今年會在感情運有些坎坷、需要多個心眼、避免吃虧？

注意：

1. 以下內容參考紫微斗數命宮主星，請點擊【紫微排盤】查看命宮左上角紅色字主星。

2. 命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星。

今年戀愛運陷低谷的3大命格，姊妹們認清是姻緣還是孽緣才開展喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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命宮有天機

此年你在感情中表現得異常敏感，會把對方說的話、做的事一一記著。好的事情就罷了，但遇到不好的事情，就會成為你心裡的一根刺，時時刻刻折磨著你。學會對小事釋懷，過後換個角度再看的時候，你會發現這些事根本都不是問題。

單身的天機，此年會受到異性圍繞，只是這些異性品質好壞不齊，其中不乏虛有其表的爛桃花。他們儘管會帶給你浪漫異常的甜蜜體驗，但卻並非最優選擇。你容易因為追求者的小套路而感動不已，甚至產生戀愛錯覺，但感動並不代表心動，這究竟是愛情遊戲還是踏實的姻緣，還需多觀察、考驗。

命宮有天府

今年你在感情中會有一種身不由己的挫敗感，有心經營，無力維繫。有伴者與另一半之間情緒多變，難以和睦相處，嚴重時甚至會波及到雙方親友。以往累積的情分，易在各種突發狀況之中漸漸被消耗。若不及時調整心態，找出有效溝通的方法，感情只會越來越疏遠。

單身者戀愛運走低，結識的異性品質參差不齊，甚至多是帶有目的、非善意的靠近。你若因太過急於有伴，沉不住氣，就會陷入其中。當你一意孤行，只看到表面而不關注細節，全憑直覺做決定，被欺騙的可能性就會很高。避免之法，還是得多觀察、多留心，多找信得過的親友溝通討論，才能遠離錯的緣分。

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命宮有天同

與去年相比，今年的感情走勢相對低迷。在流年動盪起伏的大環境中，你會變得易怒且焦慮，也容易因此忽略了伴侶的感受，引發爭吵和誤會。若想提升幸福指數，還是要從控制好自己的情緒入手。

處於單身狀態的天同，今年在感情上很難有實質性的發展，你很可能會變得沮喪或孤獨，甚至出現墮落心態。這樣不但無法等到感情運上揚，更可能吸引到一些有心之人靠近。因此，今年非常有必要把心情保持在積極正面的向陽處。可參加一些社交活動，來消除自己的負面情緒。

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