「恐怖情人的高階版」台女列5點嘆壓力大：被洗腦、執著遵守約定

愛情熱話｜感情相處若過於投入，或會讓另一半感負擔。有台灣網民日前在討論區發文，表示與男友拍拖4個月，但因對方的說話方式，令自己倍感壓力，也很不舒適，即使討論過問題，但最後相處仍未見改善。她同時列出男友的5個問題，懷疑對方是個恐怖情人，並想知道到底「是對方的問題還是自己問題？」



愛情熱話｜該網民日前在Dcard討論區，發文《男友這樣算恐怖情人嗎》，表示自己與男友相處時，無形中會感到負擔，並想尋求他人的意見。(《夫妻的世界》劇照)

在一段感情關係中，相信不少人都想留有私人空間。該網民日前在Dcard討論區，發文《男友這樣算恐怖情人嗎》，表示自己與男友相處時，無形中會感到負擔，並想尋求他人的意見。不少網民看後，紛表示對方「佔有慾和控制慾過強」，斥對方「塑造人設，卻跟事實不符合，活在自己世界自我感動」，並籲網民快逃，「是恐怖情人當中的高階版。」不過，也有網民認為對方沒有「矮化網民的人格」，因此還不到恐怖情人，但同時提醒網民不要被控制。

愛情熱話｜男友疑似恐怖情人問題一：一直強調星座

不少人相信星座運程，該網民提到，男友不時將星座掛在嘴邊，「10句有1句就是。」她舉例，對方會讚自己是個浪漫的雙魚座、雙魚會重視感情等，雖然她認為偶爾說一下無問題，「但太常講就讓人感煩燥。」

愛情熱話｜該網民指出，男友喜愛貶低他人，以提高自己的優越，並不斷強調自己與其他男生不一樣，自己比較特別。(《語意錯誤》電影版劇照)

愛情熱話｜男友疑似恐怖情人問題二：喜歡貶低別人

若然過於吹捧自己，或會引來反感。該網民指出，男友喜愛貶低他人，以提高自己的優越，並不斷強調自己與其他男生不一樣，自己比較特別，「特別對你好的男友。」對方亦會表示，自己不煙不酒、沒有紋身、基本不吵架及不會打架，「寶貝你放心的相信我，我不只承諾你、還有你姐妹，會好好保護你。」網民曾受不住對方吹奏，坦白表示有較他不好的男生，當然也有比他好的，「他這樣講聽了很不舒服。」

愛情熱話｜男友疑似恐怖情人問題三：1分鐘的對話拖到10分鐘

除了一直稱讚自己，網民認為男友有一半的對話，都是不斷重覆，而且沒有重點，「1分鐘可以講完的事，他可以拖到10分鐘。」她舉例，有次對方要訂餐廳，時間只剩7點和9點選擇，於是他致電詢問，先是寒喧一段時間，直至被叫說重點，他便會說出一連串分析，並表示為網民好，覺得7點會比較好。但當網民想吃9點，對方便會說一堆理由游說，令網民不禁問道，既然已有決定，「為甚麼特意打來問，直接訂就好。」網民更謂，每次的緊急電話，都是半小時起跳，一半都是廢話，「忙的時候真的會很火大。他連打字都廢話很多。」

愛情熱話｜若吵架時網民再沒回應，男友就會將對方的聯絡方法，轉給自己好友，讓對方私訊洗腦網民。(《原本以為只是手機掉了》劇照)

愛情熱話｜男友疑似恐怖情人問題四：直接騷擾網民好友

雖然上述的事，看似只是性格不合，但網民其後更指出，兩人在吵架冷戰時，對方會不停電話和訊息轟炸，若再沒回應，就會將網民的聯絡方法，轉給自己好友，讓對方私訊網民，「他朋友就會一直洗腦我說某某（男友）對我真的很好，就會保護我、照顧我，我是他最愛的女友。」由網民疑該好友正是男友本人，於是直接封鎖，但對方仍不死心，直接聯絡網民的社交媒體好友，「一直問人認不認識我、我在做甚麼、有沒有我的其他聯絡方式等。」

愛情熱話｜男友疑似恐怖情人問題五：一直想到網民家

此外，網民更表示，不敢讓對方知道自己的新居地址。雖曾承諾對方來自己家玩，但由於住屋規定，未能帶男友回家，於是網民都一直蒙混過去，令對方更執著於承諾，不停表示「想要的是遵守約定」、「我們約好的」，並指自己著重承諾，會為網民許下重大承諾，「甚麼簽本票、娶你負責、10個愛馬仕，有誰能給你那麼重的承諾？」對方更私下發訊息給網民的好姊妹，表示會好好保護網民。網民認為，「可以想到給地址後，只要不理他就在我家堵我的樣子。」

資料來源：Dcard討論區