被狠撇後拒婚前性行為！再遇現任求婚後始知對方性無能：好像受騙

愛情熱話｜即使感情再親密，有時候性事不合的話，關係或許會因此轉淡。有網民日前於討論區，提及近日的感情煩惱，表示自己和現任從未發生性行為，但在求婚成功後，受到酒精的催促下，兩人首度發生關係，但期間兩人「遇到阻礙」，網民始知對方性無能，頓時感到被騙，並有悔婚的想法，於是打算詢問網民的意見。



愛情熱話｜有網民日前在Dcard討論區，表示對方隱瞞患性功能障礙，被揭後更態度大變。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

性關係是感情的催化劑，但同時也可破壞一段關係。有網民日前在Dcard討論區，發文《開心答應求婚，隔天發現男友不行》，表示對方隱瞞患性功能障礙，被揭後更態度大變，反解釋醫生指可以懷孕生小孩，並斥未曾嫌棄網民墮胎，令網民感到被騙，想要悔婚。

網民之所以拒絕婚前發生性行為，是因曾被渣男所傷，對方在她發生懷孕後失蹤，令她感到心碎。她表示，當時為朋友的現任，主動陪她墮胎，令她深被感動，「我們漸漸的就走在一起，也成了我現任的男友。」由於對性行為產生陰影，因此網民主動向男友提到不發生性行為，直至她心情完全沉澱。她當時感激對方不介意，「他當時說尊重我，而且沒對我態度不好，反而是對我更加倍的好。」

「他第一次跟我做，說是太緊張一進去就出來了」

網民一直心想「塞翁失馬焉知非福」，認為是「老天爺一定是看我過的太辛苦，才賜給我一個這麼好的男友。」因此，當早前對方向她求婚時，她都一口答應，表現得非常開心，當晚兩人更首次發生性行為，但過程卻不太順利，「男友第一次跟我做，說是太緊張一進去就出來了，我安慰他說沒關係。」

最初網民以為對方緊張，但其後發現事實並非如此，即使往後數天發生關係，對方也是「不到10幾秒就出來」，「我內心覺得很怪，他也有點太快了。」她原本想與對方溝通，豈料對方反應激烈，似是刺中內心的痛處，因此態度大變，表示之前沒有性關係也過得很好，「而且看過醫生後，對方說這個沒甚麼，也是可以懷孕生小孩啊！」對方更怒斥網民，「我都沒嫌棄你之前墮胎。」

愛情熱話｜由於男友早知道問題，也未曾向網民坦白，令網民感覺「好像受騙」。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

答應求婚後發現受騙？

由於對方早知道問題，也未曾向網民坦白，令網民感覺「好像受騙」，並困擾應否悔婚，「自己戀愛時答應說要嫁給他。我知道這段時間他對我的好，但又知道他自己有問題。」她於是尋求網民意見，「不曉得是不是該把手上這枚戒指退回去？」

網民的煩惱引來不同意見，部分網民認同發文者，指「隱瞞自己有問題真的很卑鄙，再來是我覺得妳男友態度太消極」，還表示「對方情緒管理有異」不過，也有不少網民同情男友，認為男友有陪發文者走出傷痛，然而她沒有考慮陪他找方法解決，「自私的是女生偏多吧」、「都還沒努力就想著要分哦！」、「現在遇到問題就想過河拆橋？真是有夠現實。」

雖然網民及現任在這件事上，都各有介意的地方，但若真心相愛的話，可以待事件丟淡後，再慢慢找時機切入話題，讓雙方都不感被冒犯，這樣才能一起解決問題。