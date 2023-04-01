監控鏡頭目擊男友偷食過程　對方斥疑心重喊分手醒後稱斷片求復合

愛情熱話｜有說酒後易亂事，若然黃湯下肚，腦袋變得不靈光，在醉醺醺的情況下，或會犯下無法彌補的大錯。有台灣網民日前在討論區，表示男友在喝醉後，與其他女生偷歡，全程被屋內監控鏡頭拍到。她當時不忿氣，於是打電話確認，豈料對方不僅扮沒事發生，還反撃要求分手。雖然對方翌日道歉，表示斷片不知情，稱不記得昨日的事和對話，但網民依然無法原諒，「每日做夢內容都是你與那個女生打炮的畫面。」



愛情熱話｜有台灣網民日前在討論區，表示男友在喝醉後，與其他女生偷歡，全程被屋內監控鏡頭拍到。(《我們不能是朋友》劇照)

每次喝醉時，或會露出醜態，甚至忘掉那時發生過甚麼事。有網民日前在Dcard討論區，發文《男友喝醉上了別人起床跟我說沒印象》，表示男友近日酒後亂性，過後還死不承認，憤怒以分手要脅。該網民表示，男友當日感冒，原打算與友人買宵野回家食，但後來去了酒吧，還喝了些酒，雖不知喝了多少，但由於對方答應回家後致電，因此網民都放下介心。

愛情熱話｜監控鏡頭目擊男友偷食

直至早上約6時半，網民欲打開監控鏡頭，來看自己的貓咪，結果發現男友經已回家，而且還傳出與他人對話的聲音，「我因為好奇，所以把鏡頭轉向床的那邊，發現有個人躺在他旁邊。」為確認是否看錯，網民還直視了一段時間，更致電對方，結果對方沒接電話，還看到令人震驚的一幕，「那個女生吃著我男友的下面，我男友幹他的畫面。」

網民親眼目睹這場面後，立即致電男友家附近的好友，想對方幫助敲門確認。她看到男友聽到門鐘後，裸著上身穿回褲子，然後走去開門，並拿起朋友的電話接聽。網民憶述，男友當時表示沒偷食，並反問為甚麼一直懷疑他，「他對我說了一些難聽的話，我當下看了很心寒很氣，直接忘了截下監控畫面，所以他就說我沒證據，並直接掛掉電話。」男友後來向網民提分手，斥指受不了網民的懷疑，並發短訊要求對方到他家將物品搬走。

愛情熱話｜男友酒醒後稱斷片，強調不記得跟女生發生關係。(《奶酪陷阱》劇照)

愛情熱話｜酒醒後稱斷片求復合

聽到男友的回答，相信網民亦死心，但翌日對方竟主動聯絡，不斷向她道歉，強調自己完全斷片，不記得跟女生發生關係，而且也不知何時跟網民發訊息，「我沒印象昨天發生的事。」不少網民看到帖文後，都大斥對方渣男，指男生醉酒後，「跟本硬不起來」，推測對方「沒醉到會斷片的程度，很可能是權衡利弊以後決定裝傻」，並認為酒品等於人品，「以後對你也是這樣，等結婚就會見真章了。」

愛情熱話｜「每天做夢的內容，都是你與那個女生打炮的畫面」

此外，經歷事件後，網民因此心靈受創，指「每天做夢的內容，都是你與那個女生上床的畫面，驚醒之後再入睡一樣是做著那個夢。只要想到就會不自覺的流眼淚。」雖然她在討論區發文問意見，似是內心被動搖，但若創傷仍未能平復，繼續一起只會不斷被勾起回憶，內心永遠有根刺，因此建議先冷靜一陣子，讓自己沉澱後才作決定。

資料來源：Dcard討論區