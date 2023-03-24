婚前試行為｜情侶未能真心結婚退出　港女疑性事不和因前度大胸？

婚前試行為｜ViuTV節目《婚前試行為》播出以來，一直得到不少討論，昨晚一集，其中有對情侶 —— LCY及Charlotte，更因未見到結婚將來，而決定退出節目。除會檢視情侶間的親密度，節目也道出了部分情侶難以啟齒的相處問題，而在早前的另一集中，李君煒（阿煒）和黃卓瑩（卓瑩）決定正視性生活不協調，並尋求專家幫助，希望互相解開心結，讓感情更進一步，「我們覺得如果這件事無法解決，是沒辦法走下去的。」



婚前試行為｜ViuTV節目《婚前試行為》播出以來，一直得到不少討論，其中有對情侶 —— LCY及Charlotte，更因未見到結婚將來，而決定退出節目。(劇照)

婚前試行為｜從未有結婚想法

部分女生在愛情方面，即使只是一廂情願，仍會因為不甘心，而繼續這段關係。節目參加者Charlotte，與男友LCY拍拖3年，雖然對方無論在節目或私下，都毫無關心和體貼可言，不僅約會總是遲到，亦不知女友喜好，兩人更未曾見家長，但Charlotte似仍存期望。有次，節目要求兩人拍攝代表二人關係的「電影」，LCY更詐病臨時放飛機，令Charlotte開始死心。

我覺得已去到一個死胡同，我已不知可做些甚麼。我認為男人一定要有承擔，但他沒有。 Charlotte

她更認為，對方在迫自己提分手，而自己只是因為「不甘心」，一直不肯放手。面對感情困局，兩人最終決定退出節目，LCY更謂，「若想我們真心真意結婚的話，至少這方面未必做到。」

婚前試行為｜大部分人對性避而不談，因此當遇上問題時，都會求助無門，或使感情漸漸沖淡。(劇照)

婚前試行為｜金童玉女因性生活令關係停滯

除了在結婚的議題上，大部分人對性避而不談，因此當遇上問題時，都會求助無門，或使感情漸漸沖淡。在大部分人眼中，阿煒和卓瑩是對金童玉女，女方是美容公司老闆，男方近年亦加入公司，一起打理生意。雖然阿煒最初因卓瑩漂亮，因而走到一起，但在經歷長時間後，他在性方面漸失興趣，令關係停滯。節目主持練美娟亦提到，「卓瑩一直覺得自己有這方面的需要，當她要求的時候，阿煒卻因生活壓力婉拒了她。」

性或不是一段關係裡重要的因素，但毋庸置疑可為性關係加分。 練美娟

為解決兩人問題，節目邀請在性治療及性教育方面，擁有權威的亞洲家庭治療學院聯席總監吳敏倫教授，透過對談進行分析。阿煒首先打開話題表示，現時性生活次數大幅減少，令卓瑩感到不滿。卓瑩亦解釋，自己剛開始時都會享受，「但我覺得他不享受，因此累積很多不滿意的情緒，我覺得他沒有在意另一半在這方面的感受，只需滿足自己需要就畢。」

婚前試行為｜當輪到阿煒解釋自己的不滿時，先是支吾，似有隱瞞，經再三催促，才道出自己對性缺乏興趣。(劇照)

婚前試行為｜專家點破：你只是對她沒興趣！

當輪到阿煒解釋自己的不滿時，先是支吾，似有隱瞞，經再三催促，才道出自己對性缺乏興趣，「其實我覺得最主要是，我們曾因行房而吵架，或產生不滿，因此我對這方面有壓力。」聽過他的說法，吳教授一語道破問題，表示對方仍對三級片性幻想，「你只是對她沒興趣。你不覺得，但在行為上是，你選擇在性方面逃避，需先解決心理問題。」

面對專家的分析，卓瑩亦有所感受，一時大哭。她認為，對方的壓力也是源自自己，更曾想過阿煒對自己失興趣的原因，是由於對方前女友大胸，自己卻不是，因此一度想要豐胸。阿煒當時急忙解釋，「如果沒興趣，便碰也不想碰。因為這些年來，我們的性生活累積了很多對彼此的投訴，親熱時的說話可以很難聽。」因此每次親熱時，阿煒都會回想到當時吵架場面，「哪會有興趣像初時般純粹？」

婚前試行為｜阿煒呼籲，情侶間當遇上性生活不協調，應該儘快正視。(IG@kwanwaiii)

婚前試行為｜正視性生活不協調

知道大家的問題後，阿煒一直主動修補關係，不僅計劃外出旅遊，亦炮製了一個驚喜約會，使兩人關係和好。阿煒過後亦在社交媒體，分享拍攝時點滴，表示有時面對生活跟工作的壓力，真的很大壓力，沒太大心情。他亦同時呼籲，情侶間當遇上性生活不協調，應該儘快正視。