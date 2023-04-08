平淡期如何重燃愛火不分手？4招增進感情　睡前1小動作體貼表愛意

在戀愛初期，兩人因為新鮮感和好奇心而充滿了激情，總是覺得每天都有聊不完的話題、分享不完的日常生活，在做每件事前都一訂會想到彼此！



一旦熱戀期結束後，這種感覺會逐漸平淡，生活變得乏味和缺乏新鮮感時，兩人的感情也會變得平淡，所以小編盤點了4招「情侶增進感情秘訣」，最近如果陷入感情平淡期的夫妻或是情侶檔們，絕對不能錯過！

情侶增進感情的4大秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 交流

在睡覺前交流可以營造出一種浪漫的氛圍，讓彼此感受到被關愛和重視，在睡前花些時間交流彼此的一天，分享想法、感受、問題或者計劃，這樣不僅可以加深彼此的了解，還可讓情侶在身心上更加貼近。

2. 擁抱和親吻

曾經有研究表明，擁抱和親吻可以釋放身體中的荷爾蒙，從而減少焦慮和壓力，刺激身體釋放快樂荷爾蒙，甚至可以幫助促進身體的免疫系統，降低血壓和心臟病風險，提高身體健康水平，讓情侶雙方維持健康的同時還能夠感受到幸福和滿足，尤其可以在床上或者在睡前的某個時刻進行，並且可以用輕柔的方式表達關愛和關心。

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3. 互相體貼

體貼的行為可以增加彼此的信任感，讓對方覺得自己是被理解和尊重的，睡前還可以互相為對方準備一些東西，例如準備一杯溫水、幫對方整理床鋪、幫對方調整枕頭等等，這些小小的行為可以顯示出對對方的關心和體貼，從而加深感情。

4. 聆聽音樂或閱讀

在睡覺前聆聽柔和的音樂或者閱讀書籍可以幫助情侶放鬆心情、減輕壓力和放鬆身體，從而有助於睡眠質量和增進感情，可以選擇一些共同感興趣的音樂或書籍，共同享受美好的夜晚，讓關係更加美好。

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