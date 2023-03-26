林志玲清貴面被批註定與豪門無緣！命理師曝「相理美」才有闊太命
撰文：女人我最大
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于美人早前分享，知名命理師蕭湘居士曾指出，林志玲美歸美，但是「清貴面相」卻與豪門注定無緣，更坦言，美分2種「相理美」與「色相美」。
究竟這在命理學上象徵什麼呢？一起來看看吧！
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林志玲「清貴臉」註定無緣豪門
于美人透露，當年林志玲剛出道時，美貌驚為天人，于美人也向知名命理師蕭湘居士表示：「林志玲太漂亮了，將來一定嫁豪門！」沒想到～蕭湘居士卻反駁：「她（林志玲）這臉是清貴的，嫁不了豪門，妳等著看！」果然，林志玲最後並未嫁入豪門，而是於2019年閃嫁日籍藝人Akira，不過，姐弟戀開花結果幸福無比，婚後3年更成功懷孕產子！
「色相美」美人無美命！「相理美」才能嫁入豪門
以看面相聞名的蕭湘居士也曾解釋，美有分成「相理美」與「色相美」兩種，「色相美」常是美人無美命；反觀，姿色一般卻嫁入豪門的在面相學上則被稱作「相理美」，而林志玲美則美矣，但是氣質卻散發出「清貴之相」，是大貴之人卻未必是大富之命！
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「相理美、色相美」差別
同樣都是美人，「相理美」與「色相美」又有何差別呢？原來～「色相美」就如演藝圈對美女的定義，大眼、挺鼻、尖下巴，或許符合視覺美感，卻傷及「夫星、兄弟宮、地格、老德、子孫福」，此美僅止於一時！
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至於「相理美」則是指高額頭、鵝蛋臉，且鼻子有肉、眉毛黑亮且濃密適中，眼睛未必如桃花眼水汪汪卻清澈、神聚，嘴唇厚薄適中，「相理美」的面相或許未必符合世俗美，卻少年即有成、中年有為有守、老年福壽全歸，是一生皆美好的面相！
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