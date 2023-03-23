5大生肖注定晚婚！屬猴貪玩拒被婚書約束、屬羊見盡離合患有恐婚

都說成家是人生的歸宿，但許多人卻越來越晚婚。



其實婚姻這東西，一來看時機，二來還看意願。很多人年輕時的生活重心根本沒放在感情上，所以難免會晚婚囉！科技紫微網今天就透過生肖來為大家分析，哪些生肖註定晚婚？

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第一名：生肖龍

上榜理由：成家不如拚事業

在生肖龍心中，事業才是人生最重要的目標。在他們眼裡，工作是沒有天花板的，因此從年輕時就得開始努力奮鬥事業和人生，盡可能地功名全收。一個人的精力畢竟有限，一心一意於事業，顧此就容易失彼，感情的考量自然被犧牲了。

他們也倒不一定是刻意割捨感情，成為感情的絕緣體。多半是在事業開端的時候，過於勞累艱苦，沒時間經營愛情；而到了事業的旺盛時期，事業方面蒸蒸日上，也找不出閒暇來談情說愛。

第二名：生肖猴

上榜理由：生性不羈愛自由

這個生肖天生愛玩樂、愛自由。生活對他們而言，就是一種消遣，需要各種調味，比如想到哪玩到哪的旅行，比如今朝有酒今朝醉的放縱，比如毫無顧忌的愛……他們不想為自己的人生安排太多嚴肅的事情，自給自足、自由奔放是他們最喜歡的生活方式。

他們需要的是一場說走就走的自由行，而不是拖兒帶女的親子遊。因此，在他們的想法中，還是多給自己一些修煉時間，等玩遍天下有趣的遊戲、吃遍天下好吃的美食之後，再考慮結不結婚吧！

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第三名：生肖豬

上榜理由：先擁有麵包再說

現代社會裡，結婚無論對於男女都附帶著太多的事物，而當中最為明顯的一項就是壓力—除了養家、持家的壓力，還有和其他父母競爭的壓力。當人生的壓力不止來自工作，連婚姻生活也是壓力源時，人生豈不是太難過了？

生肖豬雖然是個樂天的生肖，但他們絕不會盲目樂觀。在他們看來，房子、銀子、車子都是進入婚姻之前必不可少的。雖然自己暫時沒能力獲得，但他們會一直為這個目標而努力不懈。在獲得這一切之前，還是不拖累別人為好！

第四名：生肖羊

上榜理由：恐婚只想宅在家

其實生肖羊溫暖又有禮貌，對人和氣，很討人喜歡，理論上婚姻大事不會受到延誤。不過他們的性格過於內向靦腆，又羞於積極爭取。如今是速食愛情的時代，沒有太多人有耐心去等你慢慢回應。若缺乏競爭行動，守株待兔地宅在家裡，是等不來合適的愛情的。

並且，生肖羊的人還特喜歡多想、深想，又很容易受到別人的影響。在資訊如此發達的今天，每日一恐婚事件，不得不讓他們對婚姻慎重再慎重，一拖再拖。

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第五名：生肖蛇

上榜理由：戀愛比較吸引人

生肖蛇的魅力一直很旺，要抓住桃花太容易了。可就是因為得來容易，也就不太把得到的當一回事，畢竟可能下一個更乖、更好、顏值更高、或更多金，誰不想去挑戰一下更好的呢？於是挑著挑著，就可能成為同齡人當中結婚晚的人了。

他們不缺愛情，遇到一個讓他們付出激情的人很容易，但遇到一個能讓他將心安定下來，甘願走入平淡婚姻的人，卻很難。

結婚有結婚的幸福，單身有單身的快樂。能夠選擇自己想要的生活方式，可能就是這個時代贈送給我們最好的禮物。沒等到愛情時，越急越容易出錯；愛情真的降臨時，不用教，也不用催，他自然會圓滿演出。

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