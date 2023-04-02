最荒謬的分手理由｜網友因食6個布甸被女友質疑出軌　網民求續集

情侶吵架的原因千百種，但竟然有人為了「布甸」起爭執。



一名男網友在網路上發文，表示自己因為吃了六個布甸（布丁），又拆了新牙刷刷牙，結果忘記丟掉舊牙刷，再加上當天不小心睡著，讓女友找不到人，因此被質疑劈腿，而貼文曝光後也掀起討論。

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一名男網友在Dcard上以「因為我吃了六個布甸，女友覺得我劈腿......」為題發文，他提到日前女友從他家裡離開後，自己就到超市採買日常用品，當天還買了六個布甸和一支牙刷。然而，原PO透露回家後因為沒有吃晚餐，所以一口氣就吃掉三個布甸，洗完澡後又吃了三個。

沒想到，原PO吃完六個布甸後開始頭暈，猜測是因為血糖升太高的關係，不到晚上8點半就昏昏欲睡，「我拆了新的牙刷刷牙，忘了丟掉舊的牙刷，直接就躺到床上想說瞇一下」。原PO表示一睡就到隔天，女友整個晚上都找不到人，傳了很多訊息和未接來電，於是趕快打回去道歉。

事情還沒結束，女友後來到原PO家時，先是看到架子上兩支牙刷就氣瘋了，「吵到我恨不得生出第二張嘴，一張叫她閉嘴，一張讓我好好解釋，解釋到一半還沒搞定，她又看到垃圾桶裡有六個布甸盒和兩支湯匙」。原PO不斷強調六個布甸都是自己吃的，但女友卻不相信，「她說怎麼可能有人能一次吃六個布甸？我是一個成熟的大人了吧？我想吃幾個布甸就吃幾個啊！很爽吧！吃布甸吃到頭暈就是爽啊」。

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女友認為原PO明明是說很累睡著，現在被抓包才說是因為布甸吃太多昏昏欲睡，「一直在人能不能一次吃六個布甸，還有睡覺的問題爭執，吵到一半她突然繞回去說那為什麼有兩支湯匙？我反射性回說一半是在洗澡前吃的，一半是洗澡後吃的，她又開始邏輯炸裂，搞到最後她逼我給她看我的手機」。

原PO感到相當不滿，認為自己清清白白，為什麼要被檢查手機，「所以請問我該怎麼解決這件鳥事？她中午爆氣離開到現在也都不接我電話，重點其實是她不相信我真的可以一個人吃掉六個統一布甸......覺得我就是找了一個很爛的藉口在強詞奪理，請問各位這應該是正常的吧，很爽很罪惡但合情合理吧？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「整件事情的一切都剛剛好到有點奇妙的程度，導致你怎麼解釋都看起來很像在辯解」、「可是我覺得女友會發瘋還算合理欸......也許你對她不夠信任你感到失望，但男友突然消失一整晚+突然多一支牙刷+兩支湯匙，不管你布甸吃幾個其實都會讓人起疑」、「能理解女友的想法，消失整晚+多的牙刷+問你問題還跟我吵，超像劈腿被講中就惱羞成怒」。

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也有網友歪樓提到，「超好笑，別分手啦，我想看續集」、「看到標題就覺得有趣，點進來看笑更大聲了，還是你再表演一次吃六個布甸給你女友看？證明你沒說謊」、「笑到快哭，而且就算是劈腿，兩個人各吃三個布甸還是有夠多，這個畫面也超奇怪，偷情還有時間面對面一起比賽吃布甸？」、「因為這篇讓我知道什麼叫實現布甸自由」、「內文和留言讓我好想吃布甸......等等就去買」。

還有網友指出，「我也有一次吃過六個布甸......頭真的會暈暈的，可能真的一下血糖上升，我是大概一個小時內吃完的，邊追劇就邊吃......可以給你女友參考」、「血糖波動太大，就會容易吃完想睡覺，而且布甸算是容易快速被身體吸收，讓血糖上升的食物，所以你沒吃晚餐，只吃了一堆布甸想睡很正常」、「記得我高中時某個晚上因為肚子超餓，不知不覺連續吃掉七個布甸，吃完馬上覺得頭昏昏的就去睡覺了」

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