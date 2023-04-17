到英國結婚去｜戀愛真人秀揭情騙？呃國籍是常識、異地有孕堅離奇

愛情的騙子～我問你～戀愛實境節目《到美國結婚去90 Day Fiance》一直是TLC旅遊生活頻道的熱播節目，超瘋的內容與吵架畫面，吸引了許多粉絲，也讓異國婚姻議題引起不少關注與討論。



近期更推出全新英國版《到英國結婚去90 Day Fiance UK》，這些異國戀人到底是生命中的正緣還是愛情騙子呢？節目已於3月31日起首播，想看血流成河的追愛之旅嗎？那就絕對要鎖定電視啦～

《到英國結婚去》4大看點，究竟是真愛還是鬧劇？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 正緣還是騙子

看過《到美國結婚去》的妞妞就會知道，許多異國戀的主角們最終目的就是想騙國籍和簽證！主角們花了大筆金錢以後卻人財兩失，而英國版也有一對情侶網戀八年，一起度假後有了愛的結晶，男方每月從英國匯款照顧女友一家，並積極準備申請簽證，期盼與女友及小孩相聚，雖然親友們極力阻止，但男生卻深信那個女孩是他的真命天女，甚至不曾懷疑過孩子是不是自己的。

2. 網路戀情奔現

世界上最可怕的事情之一，就是網路戀情奔現！節目中有一位擁有2名女兒的單親媽媽，透過線上遊戲與黎巴嫩籍小男友相識，男方有著帥氣的外貌與身材，異性緣極佳，女主角常吃醋擔心男友跟其他女生在一起，某次在準備要去黎巴嫩找男友時錯過登機時間，男方不只是因為生氣匆匆掛了電話，更認為這是上帝給的暗示，兩人之間不適合繼續走下去。

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3. 離鄉背井結婚

節目中還有一名護士，他跟墨西哥籍男友是透過交友平台認識，從沒見過彼此的兩人計劃見面思考是否要結婚，但是生活方式與想法上的摩擦讓雙方非常困擾，甚至都不願意離鄉背井，也因此在視訊聯絡時大吵一架（妞編輯要看血流成河rrrr）。

4. 阿姨我不想努力了

還有一對引人關注的忘年戀情侶，一位68歲的退休女護士熱戀28歲巴基斯坦籍小男友，並且期待著男友到英國後儘快結婚，但夢想到英國生活的小男友卻不想就這麼定下來（看來是錢給的還不夠多⋯⋯大誤），每一對看起來都想是愛情騙子的情況下，到底誰會是真愛誰又會失敗呢？

《到英國結婚去90 Day Fiancé UK》預告

一直以來這些情侶只在網路世界互動交流，現在才要一起面對現實的考驗，他們能否跨越種種考驗攜手步入禮堂，或是最終走上分手擂台？劇集已於3月31日播出，妞妞們快一起追起來～

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