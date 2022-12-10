渣男面相｜有這6特徵的人必寡情薄倖　臉凹最絕情　花心有1共通點

明明熱戀的時候彷彿就像是命中注定，為什麼分手後就突然翻臉不認人？



相信這是大多數人在面臨感情狀況時最無法接受的一點。對於這種無情的人，其實從面相就可以看出些許端倪，趕緊筆記起來吧！

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嘴唇較薄

薄唇的人一直以來都與薄情劃上等號，而事實上這樣面相的人是比較自我主義，且較有心機，讓人總是摸不透。因此你可能明明覺得他還很有熱情，怎麼沒幾天就變得很冷淡，那可能就是他隱藏自己的想法，然後決定好了便說走就走。

鼻子無肉，鷹勾鼻

鼻子無肉且鷹勾鼻的人善於心計，同樣也是以自我為優先，不會輕易讓自己吃虧，談感情時很理性，也因此他若想要分手也不會猶豫不決，總讓人覺得他很無情。

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眉毛淡、短、散亂

眉毛淡的人對感情看得很淡，自然也較無情；眉毛長的人有情有意，反之若短於眼睛長度則較冷酷且個性急躁，說分就分；眉毛散亂則情緒不平穩，容易忽冷忽熱。

三白眼

眼珠較小且下眼白露出，俗稱「三白眼」，有這樣面相的人若讓他翻臉無情起來，不僅冷酷到極點，甚至還會出現報復的行動，行為也可能較粗暴，若分手後可要保持距離或小心處理比較安全。

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臉頰無肉

臉頰沒有肉甚至還有點凹，這樣的男人通常只有想到自我，所以無論過往多麼豐富的回憶，無論你多難過，當他不要的時候，他便什麼都不會在意。

魚尾紋交錯

有魚尾紋的人通常桃花較旺，而魚尾紋多且較深或者互相交錯的男人是標準的浪子特徵，在感情裡很不專一，時常拈花惹草，即便有另一半仍然無法安定，追求女生的時候很有一套，但這一套也會同時用在很多人身上，伴侶換了又換，可以說他很多情，但也很無情。

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