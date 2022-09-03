4個渣男「揾食」策略與破綻　無時無刻都傳訊息給你目的並不單純

成年人的愛情，不再像對偶像劇里的劇情那樣的憧憬。我們已過了耳聽愛情的年紀，談戀愛的實質，就是為自己找一個靠譜的人，支撐著彼此一起渡過人生。到了這個年紀，閱歷過各種追求者，看盡百態的你，是否能分出哪些是真心想要和你在一起，哪些是「渣男」呢？



一起來了解渣男的破綻和策略吧！別因他的一些小動作而讓你「暈船」，陷入他的陷阱裏！

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1. 天天約你，其實並不是因為太想你

你以為他無時無刻都在信息你、找各種理由約你見面就是想念你、想見你？別傻了！在這個大家都有自己工作和生活要忙的年紀里，誰會這麽「有誠意」的花時間不斷約你出來？渣男就是想快點把你得到手，趕快「吃掉」再換下一位。他不會想花時間每天跟你聊天聯絡感情、聽你的日常，他要的只是「速食餐」。

2. 認識沒多久就問你「要不要來我家？」

大家都是成年人了，別再相信上異性的家就是單純的喝咖啡、聊天了。雖然男女之間還是有純友誼的存在，但是渣男邀你來家里的目的，絕對不是想帶你回去見家長，他只是要快點把你騙上床。如果有剛認識不久，就三不五時找借口問你「要不要來我家？」，記得要提高警覺性。

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3. 還沒在一起就有意無意的搭肩、摸頭

還沒在一起就有意無意的跟你有肢體接觸，過馬路時搭你的肩膀，偶爾來個摸頭殺安慰你來讓你小鹿亂撞。如果不是情侶關系，保持基本的身體界限是種禮貌，而不是貿然有身體接觸。渣男就是熟透了對女生充滿寵溺的碰觸，會讓女生難以抵擋，就試探你，只要女生沒抗拒，那更多的肌膚之親會隨之而來，幾次後可能就騙到手了。

4. 還沒交往，就不斷用花言巧語撩你

甜言蜜語確實會讓人聽了很開心，甚至小鹿亂撞。想跟你搞曖昧的渣男，會用花言巧語來撩你，傳一些曖昧的字句，把你說的像他的人生唯一的摯愛那樣。甜言蜜語不用錢，隨便說一些花言巧語就能把女生哄上床，why not？我們已經過了耳聽愛情的年紀，愛情也該建立在理性上，別再輕易地被花言巧語騙得團團轉。

看清楚渣男的撩妹必殺技吧，別一不小心就被渣男得逞，但如果你遇到了，就給予冷淡的反應、不在乎的語氣來打發他吧！

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