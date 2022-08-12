交友App獨有的5大渣男特徵　話無Facebook、IG賬戶小心被騙做小三

社交平台（交友App）的使用增漲趨勢越來越高，不外乎是現代人社交圈子狹小，通過足不出戶的社交平台交友最為便利和快速。



便利的背後也隱藏着陰謀，有人不是單純交友而是充滿算計。女孩子要加倍小心，若遇到以下5種特徵的男生勢必立即遠離。

結識新對象時切勿被甜言蜜語沖昏頭腦，對以下5個渣男特徵視而不見~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. 沒有社交媒體賬號

聊天過程中有好感自然會想深入了解對方。最簡易的方法便是互相追蹤Instagram、Facebook、微信等可預覽朋友圈的社交媒體賬號。若對方瘋狂推辭/有意無意逃避，他可能純粹與你玩玩或者有隱藏的另一半不想讓你知道。

2. 甜言蜜語滿天飛

誰不愛聽讚美和如蜜糖般的好話呢？在短時間內便開始如彩虹屁般拼命誇反而展現不真實。還有一些男生很快就用愛稱/暱稱，例如：寶貝、Baby、親愛的等等都顯得太過輕浮。

同場加映：理智女生脫單攻略｜交友App、聯誼戰略分析 高效擇偶免走冤枉路（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

3. 瘋狂約你

聊得相當不錯後在現實約會見面確實有助於進一步發展，可聊天不久就急着見面，姐妹們可要當心。對方是否有陰謀我們不為所知。

4. 賣慘人設

談及過去的戀情受大背叛、劈腿、遠距離等不好結局，嘗試以賣慘人設博取同情心的男人一定要遠離。首先不論事情真假，我們都希望自己與正面的人深入交往。

同場加映：交友APP｜網路交友的10招出pool必殺技 尋覓愛侶也別忘帶眼識人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

5. 短時間內追求

雖然說現在是快餐時代，任何事情講究快速。可是，聊了不上數十天馬上展開追求，說實在不是很可靠。人與人之間能產生想發展的感情也需要建立在有一定了解的基礎上。

在使用社交平台擴展朋友圈切記別急於脫單，以客觀和心平氣和的態度多觀察才能防止有心人的詐騙。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】