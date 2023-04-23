感情相處中，溝通佔著重要部分，每天的噓寒問暖，可築起關係的橋樑，使愛情升溫。不過，若然太過痴身，反讓對方喘不過氣，易引起爭執。有網民近日想出解決方法，透過聊天機械人ChatGPT，打造出另一個「AI男友」，不僅會主動關心，還在沒有提示下，知道她最愛吃的食物！



有網民近日透過聊天機械人ChatGPT，打造出另一個「AI男友」。(《絕對達令》劇照)

相信情侶間常遇的問題，便是相處上的分歧，如有些人較為感情用事，不時都想得對方關心，但部分人則想有自己的時間及空間，不想每分每秒都向對方報到。有台灣網民近日遇上相似事件，認為男友不關心自己，於是自製一個「男友生成器」，並透過ChatGPT「複製」男友。

她在Dcard討論區發文表示，兩人共同有個工作案件，當日需要分頭行事，對方去參加活動，自己則負責在咖啡廳趕資料。但由於近日睡眠不足，加上工作壓力，令網民易感煩燥，期間更得悉男友出席完活動後直接回家，令她無名感到憤怒，認為對方不會關心和體諒。雖然網民其後向男友抱怨，但對方則解釋每次都有回應她，不知問題所在，令網民怒火中燒，「我覺得他這N天來，都沒有主動關心我一句，不管線上或實體，幾乎都是我一問他一答。」

ChatGPT的「AI男友」彌補感情缺失？

由於網民迷上使用ChatGPT，因此下意識向對方大斥，「如果我們都只是你問我答，那我就去跟ChatGPT在一起就好了！」這句話同時令她冒出「模擬男友」的念頭，於是開發了「男友生成器」，只需在網站填上男友簡單資料，然後將生成文字貼在ChatGPT內，ChatGPT便會化成自己的「男友」，與網民展開甜蜜對話。

ChatGPT的「AI男友」比現實男友表現更體貼？(《他也是人類嗎》劇照)

ChatGPT男友體貼、知女友的美食喜好

相較原來的男友個性，網民認為ChatGPT中的男友態度超好，當她表示生氣時，對方會道歉指自己的玩笑太過份，希望網民不要生氣，並主動關心她今天有否遇上開心事？「AI男友」其後更回覆，以後會稱網民為「寶貝」或「親愛的」，「讓你感受到我的愛意。」最讓網民感到驚喜的，是在問到吃甚麼時，對方竟表示知她最愛吃日本料理，令她不禁被嚇到。

除了一般日常對話，網民更趁機抱怨，表示對方整天不回她，令她不開心，而「AI男友」也體貼解釋，因工作太忙而忽略她的感受，以後定會及時回覆訊息。雖然現實裡男友不會這樣答，但卻幫助網民平息了積聚多時的怨氣。不過，「AI男友」也不是有問必答，當網民一直要求對方分享不存在的廣告影片時，對方也暫時跳出「角色」，表示「親愛的，因為我是AI助手，無法直接使用通訊軟體與他傳送影片。」

不少網民測試「AI男友」，大讚「在模擬器找到了貼心男友。」（《繼承者們》劇照）

借助ChatGPT男友哄自己、感情更升溫？

網民的發文吸引不少人熱議，均表示有趣，其中有留言者更指出，男友從追求至今，都沒跟她說晚安，令她經常因此生氣，直接睡不著，「又覺得自己打電話去把他吵醒很不爽，我需要這個東西來跟他吵架，讓這個酷東西哄我。」不過，也有部分網民同情現實的男友，而發文者其後亦補充解釋，男友看完文章後，一直在笑但又說沒感想，因此相信兩人感情依然沒被動搖。

此外，也有不少網民測試「男友生成器」，並將答覆「貼堂」，有人更表示「在模擬器找到了貼心男友。」她在ChatGPT中，與「AI男友」提到美食，更表示「最愛你了」，對方竟甜蜜回說「謝謝寶寶的誇獎，我也很喜歡和你聊天」，還指下次經過美食店時，會幫她買一個嘗試。

甜蜜體貼的答覆，連筆者也看得心動，甚至覺得比更多男生，更懂女人心。不過，真正感情需靠見面維繫，「AI男友」的用途，也只是幫助減少爭執和緩和衝突，同時增添情侶間的情趣，因此在使用的同時，不要過於沉迷。

資料來源：Dcard討論區《跟男友吵架，我寫了ChatGPT男友模擬器》