亮2萬鑽戒在五星級酒店求婚被嫌丟架！女友斥誤觸三地雷：想分手

愛情熱話｜不知大家有否幻想過，男友會如何向自己求婚？結婚是人生大事，因此大部人對求婚一刻，都非常重視，不過有網民早前於網上表達不滿，斥對方亂搞沒誠意，甚至感到丟臉，在回家路上更想要分手。雖然她不斷批評，但網民們卻持相反意見，力撐男友沒做錯，反而是女方的問題？



求婚地雷一：求婚也貪小便宜

有的女生傾向驚喜求婚，有的則喜歡低調討論。有台灣網民日前在Dcard討論區，談論自己被男友求婚經歷，言辭間可見出非常不滿。她表示，雙方拍拖4年，對方在其生日當天，在五星級酒店內，舉出價值8萬台幣（約2萬港元）的鑽戒求婚。不過由於男友是酒店廚師，訂位時曾表示有員工折扣，還向她詳述找主管簽折扣，令她不滿慶祝也要「貪小便宜」，「連生日也不能為我花一筆嗎？」

愛情熱話｜有台灣網民日前在Dcard討論區，談論自己被男友求婚經歷，言辭間可見出非常不滿。(《瘋狂愛上你》劇照)

求婚地雷二：高調求婚更尷尬？

除了覺得沒誠意，她還抱怨氣氛尷尬。她指出附近餐桌的客人，像是男友的同事，紛在求婚一刻時起哄，令她感到丟臉，「拜託，是五星級餐廳！旁邊還有外國人和其他情侶，我男朋友真的超像猴子，這種內場廚師是不是都很沒文化？」她更指出，曾給對方看過理想中的求婚影片，想有親朋戚友在旁，周圍都是由對方親手佈置，與男友的求婚有很大的落差，「誰能接受只吃個飯，然後拿朵花，甚至戒指只有8萬多台幣（約2萬港元）！」

愛情熱話｜女網民表示，男友的求婚與自己理想的有超大落差。(《金都》劇照)

求婚地雷三：與理想求婚有落差

此外，她更認為對方準備不用心，雖然有播短影片，「但感覺就是臨時拿照片湊一湊的，真的好煩。」她更指自己母親也覺對方很隨便，第一次聽到餐廳吃飯時求婚，加上對方好友在旁「鬼叫」，令她感到丟臉，「連婚你都求不好，以後誰知道你會對我怎樣啊？」男友事後不斷道歉，解釋選擇五星級酒店的原因，是對方好友在餐廳被求婚，過後她表示羨慕，故以為她會喜歡，並特意安排求婚的餐桌位置。有見女友不滿意，對方亦想將功補過，表示會重新安排，但女友始終不能接受，並將整件事放上討論區抱怨，「只有一次求婚被男友這樣亂搞，回家路上就想分手。」

不少網民看後都站男友一方，認為發文者要求高，「你不為氣著想，還一直希望他付出的更多」，並支持對方快向她分手，斥「你根本糟蹋一個好男生！」由於每個人想要的求婚準則不同，因此稍一不稱心，或會使場面變尷尬，因此最好做法便是事前多點溝通，雖然驚喜值會減低，但至少雙方都會感滿意。

資料來源：Dcard討論區