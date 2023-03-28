ChatGPT香港｜ChatGPT近日在全球爆紅，它會針對使用者的提問給予長篇的回答，上知天文下知地理，通通都可以給你回覆，就彷如人類日常對話一樣！隨著ChatGPT的熱潮持續，有網民甚至向「它」尋求感情意見，《01女生》記者也一於實試一下，向ChatGPT查詢各種感情問題，看看得到甚麼回覆吧！



ChatGPT香港｜出軌女友妹妹感愧疚 ChatGPT教這樣解決！

日前有網民在DCard討論區上分享了自己出軌女友親妹的故事，其後女友妹妹更以「跟姐姐說」作要脅，令樓主不知如何是好，有網民就將樓主整篇帖文複雜，向ChatGPT尋求解決方法。ChatGPT的回覆竟然是叫樓主要先釐清自己的心意，如果想繼續跟女友在一起，就要跟對方坦誠以對，並確保這種事件不會再發生。而女友妹妹，就要跟她說清楚這樣做是有害無益，而最重要的是要好好檢討自己的行為，繼而改進及有所成長。網民對於ChatGPT的回覆都讚口不絕，大讚答案比很多人都更具建設性！

ChatGPT香港Poe｜出軌女友妹妹感愧疚，ChatGPT教這樣解決！(《幕後玩家》劇照）

記者實試向ChatGPT香港Poe詢問感情問題

問：如何分辨渣男？

ChatGPT的功能確實強勁，記者也決定實試一下向ChatGPT詢問各種感情問題。女生談戀愛，最怕遇上渣男，學懂分辨渣男特質，避開渣男或許能避免在感情中受到傷害，那麼ChatGPT教我們怎樣分辨渣男呢？ChatGPT列出了5大有助分辨渣男的跡象，首先，不尊重女性，經常對女性做出不尊重的言論及行為；第二，不負責任，經常不履行承諾，不時遲到、爽約；第三，不誠實；第四，不專一；最後，不尊重女性的意願，ChatGPT建議大家當發現身邊男性做出上述行為，那麼他就可能是一個渣男，建議大家要遠離他們，好好保護自己了！

ChatGPT香港Poe｜問：如何分辨渣男？（《夫妻的世界》劇照）

問：男友出軌怎麼辦？

ChatGPT回答指：「男友出軌可能是一件非常痛苦的事情」，建議先要保持冷靜，先穩定自己的思緒，再思考下一步的行動，以免在情緒激動時做錯決定，冷靜下來後再跟男友坦誠地談一談，平靜地聽取對方的解釋，再根據自己的想法及感受決定應否原諒對方。無論最後決定是怎樣，都建議要堅定不移地執行，亦應該向家人、朋友尋求支持及幫助。如果決定要原諒男友，兩人就要一起努力修復關係，但若果決定要結束這段關係，就需要給自己時間癒合並尋找新方向、新機會。

ChatGPT香港Poe｜問：男友出軌怎麼辦？（《夫妻的世界》劇照）

問：跟男友吵架了

ChatGPT回答指：「吵架是一種常見的情緒衝突」，同樣建議先要冷靜下來，再跟對方理性溝通，表達及聽從雙方的想法及感受，嘗試理解及尋求解決方法，在過程中需要避免攻擊及傷害對方的言語及行為。

ChatGPT香港Poe｜問：跟男友吵架了（《原諒他77次》劇照）

問：男友要跟我分手，怎樣辦？

ChatGPT回答指，叫大家要先接受對方的決定，不要試圖阻止及改變他的決定，然後嘗試進行理性溝通，聽取及表達想法及感受，如果對方堅決要分手的話，就需要給他時間及空間，不要強逼對方改變決定，無論對方決定要怎樣，你也需要做好自己，保持積極的心態，繼續追求自己的夢想及目標。

ChatGPT香港Poe｜問：男友要跟我分手，怎樣辦？（《不懂撒嬌的女人》劇照）

相比起「感情問題一律建議分手」，ChatGPT對多數感情問題的提議，均是著重冷靜、坦誠、理性的溝通，雖然這些回應聽起來感覺老土，但感情之中往往要是溝通最重要，這樣才能讓大家了解對方的想法，從而達至共識！